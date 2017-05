Ligue-1 des champions d'Afrique (phase de poules), Caps United (Zimbabwe)-USMA : l'exploit est possible

Les Usmistes accordent une grande importance à cette Ligue des champions d'Afrique dans sa phase de poules. Battus, il y a deux éditions passées par le TP Mazembe, les gars de Soustara veulent accéder, dans un premier temps, en quart de finale de cette compétition pour prétendre à mieux.

Pour le moment, on peut dire que les camarades de Zemmaouche ont réussi leur début en prenant assez largement le dessus sur une équipe du Ahly de Tripoli manquant sensiblement de jus pour des raisons que l'on connait. Le fait d'avoir choisi le stade 5-Juillet pour domiciliation de la première journée de la Ligue des champions a été des plus judicieux pour les Rouge et Noir. Ils ont quitté le territoire national, dimanche après-midi, un moral au beau fixe, surtout qu'ils avaient gagné contre le MCO à Bologhine (2-1). C'est à bord d’un vol spécial de Tassili Airlines que la délégation usmiste (31 personnes) a rejoint Harare, la capitale zimbabwéenne, où elle affrontera aujourd'hui cette équipe de Caps United battue par les égyptiens du Zamalek (2 à 0). C'est vrai que les poulains de Paul Put ont visionné quelques matches de cette équipe Zimbabwéenne, mais des appréhensions persistent encore. Ce qui est sûr, c'est que les Algérois sont décidés à revenir au bercail avec les trois points de la victoire afin de prendre une sérieuse option dans le groupe B de cette compétition mais aussi pour recevoir le 02 juin prochain, au stade 5-Juillet, le Zamalek d’Egypte dans une très bonne position. D'où l'importance de cette sortie ; l'erreur est interdite afin de ne pas remettre en selle cette équipe du Caps United qui ne possède pas une grande carte de visite dans une telle compétition. Il faut dire que les dirigeants de l'USMA avaient tout mis en œuvre pour que leur équipe évolue dans les meilleures conditions possibles : non-seulement, Meftah, qui avait été envoyé comme éclaireur pour le choix de l'hôtel (Rainbow Towers) afin que l'équipe ne manque de rien, mais aussi, le choix d’un bon cuisinier pour le régime alimentaire de l'équipe. La logistique comme l'on dit compte énormément. Outre cela, Paul Put aura l'embarras du choix pour présenter le groupe le plus à même de lui assurer le succès devant cette équipe du Caps United dont on ignore beaucoup de choses, hormis le visionnage de quelques matches qui ne peuvent renseigner avec exactitude le comportement de l'équipe sur terrain. Tout peut changer, comme l'on sait, d'un match à un autre. Les Rouge et Noir sont cependant avertis ; ils savent à quoi s'en tenir.

Pour cela, on peut dire qu'ils ont les moyens de s'imposer dans ce stade du National Sports Stadium pour peu qu'ils se montrent plus agressifs et surtout efficaces aux avant-postes. Il y a lieu d'être optimiste du fait que l'USMA a retrouvé ses sensations et surtout son punch. Ce qui peut lui être favorable aujourd'hui. Même si la chaleur pourrait quelque peu les gêner (le match se joue en diurne), mais elle ne les empêchera pas de rester aux basques du Zamalek, l'adversaire le plus sérieux des Usmistes.

Zemmamouche et les siens sont prêts pour relever le défi et majorer leur pactole de trois points supplémentaires. Tout reste possible !

Hamid G.