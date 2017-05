Ethique sportive : « Le journaliste n'est pas responsable du mal du sport algérien »

Le journaliste sportif est un porteur des valeurs d'un événement sportif, mais ne doit en aucun cas endosser la responsabilité du mal qui ronge le sport en général et le football en particulier, ont affirmé des conférenciers, lundi à Alger, lors d'une conférence organisée à l'Ecole supérieure en science et technologie du sport (ES/STS) «sur le rôle de la presse sportive dans le développement et le renouveau du football algérien». «Le journaliste sportif est un acteur dans l'événement sportif, mais n'est en aucun cas responsable de tout ce qui ne fonctionne pas bien dans le sport algérien dont le football», a indiqué Yazid Ouahib, journaliste à El Watan, dans une communication sur le rôle du journaliste dans le renouveau du football algérien, ajoutant que l'objectivité reste «un élément fondamental dans son métier». Il a relevé que la relation entre le journaliste, le sportif et l'éducateur (entraîneur), jadis «très fraternelle et étroite», a complétement changé, à cause d'un facteur très important, a-t-il dit, «la finance ou l'argent», en citant en exemple ce qu'il a vécu avec certains de ses collègues lors d'une de ses multiples missions pour couvrir les matchs de l'équipe nationale de football. Le conférencier a conclu son intervention en affirmant que les journalistes sportifs algériens «n'ont pas les moyens d'exercer leur métier convenablement, surtout avec les difficultés qu'ils rencontrent pour accéder à l'information». Pour sa part, Salah-bey Aboud, journaliste à info soir et conseiller auprès de la fédération algérienne de football (FAF), a présenté une analyse sur le taux d'investissement «dérisoire» des clubs de football et des fédérations sportives dans le domaine de la «communication». «Le monde de la communication se développe vite. En 2015, les statistiques avancent un chiffre de 18,9 millions d'abonnés à internet. Ce taux est passé à 29,5 millions l'année dernière, et les chiffres évoluent rapidement au fil des années et les nouvelles technologies de communication», a-t-il souligné. De son côté, Mustapha Bougadou, professeur et chercheur à l'Ecole supérieure en science et technologie du sport (ES/STS) d'Alger, a insisté dans son intervention sur la relation entre le sport et le journalisme, estimant que le journaliste «doit être un élément efficace dans le renouveau des valeurs du sport et ses différentes disciplines». «Les médias sont les porteurs et les constructeurs des valeurs du sport, de l'excellence et surtout le respect et l'amitié», a-t-il dit, ajoutant que le journaliste doit transmettre un produit aux citoyens dans le respect d'éthique de son métier.

D'autres communications ont été présentées par des journalistes spécialisés en football et enseignants-chercheurs de l'ES/STS, lors de cette conférence organisée en collaboration avec l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) et qui visait beaucoup plus à créer un espace intellectuel de confrontation des différentes expériences des intervenants. En marge de la conférence, un tournoi de futsal a été organisé avec la participation des journalistes sportifs et les enseignants de l'ES/STS.