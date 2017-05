Rencontre sur « la propriété intellectuelle à l’ère numérique » : Protéger le contenu algérien sur internet

Une série de recommandations ont été soulevées, lors d’une rencontre sur «La propriété intellectuelle à l’ère numérique», dont l’importance de mettre en place une stratégie de développement de la technologie et de la recherche afin de préserver le contenu algérien disponible sur internet.

Lors d’une conférence-débat sur «La propriété intellectuelle à l’ère numérique : enjeux et opportunités », organisée à l’Institut national d’études de stratégie global (INESG) à Alger, en présence des représentants des ministères et d’ experts en informatique, le directeur de recherche au Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CERIST), le Dr Madjid Dahmane a tenu à préciser la nécessité de protéger le contenu algérien sur internet, démentant catégoriquement «les déclarations qui disent que l’Algérie est absente dans le sixième continent». Dans ce cadre, le conférencier a souligné que des chercheurs algériens participent à des forums et à des revues scientifiques qui ne sont hélas pas protégés et qui sont exploités et plagiés par des chercheurs étrangers, c’est pourquoi «il ne faut pas sous-estimer notre propriété intellectuelle».

Après avoir rappelé que l’internet nous a apporté une révolution qui a permis d’accélérer le développement de la société et de notre économie, à travers la mise en œuvre des instruments qui accompagnent la richesse des datas disponibles sur internet, Dr Dahmane a attiré l’attention pour former les élèves et les étudiants, en particulier à l’utilisation de l’internet et de la recherche sur internet, car «il y a une grande partie de cette sphère qui ne maîtrise pas les accessoires de l’ordinateur et de comment exploiter le contenu disponible sur le 6e continent».

Toujours dans la relation étroite entre l’internet et le contenu «numérique», le conférencier a fait aussi la distinction entre les droits d’auteur et la propriété intellectuelle, notamment que ces deux points restent un sujet d’avenir pour les chercheurs en particulier, notamment quand on sait le taux du piratage et de la contrefaçon quotidiennement. Dans le même cadre, Dr Dahmane a parlé aussi du progrès des NTIC qui pose de nouvelles problématiques sur la préservation des droits d’auteur, notamment que cela touche aussi la politique, la culture et l’économie d’un pays.

