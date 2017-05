ARAV - HCA : Promotion de l’amazigh dans les médias

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) et le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) se sont réunis, hier à Alger, pour examiner les moyens de promouvoir l’utilisation de l’amazigh dans les médias audiovisuels, a indiqué un communiqué de l’ARAV. Cette réunion, qui a regroupé le président de l’ARAV, Zouaoui Benhammadi, les membres de cette instance et le secrétaire général du HCA, Si El-Hachemi Assad, ainsi que des cadres de cette institution, vise à dégager les voies et moyens de de promouvoir l’utilisation de l’amazigh dans les médias audiovisuels, précise la même source. M. Assad a présenté, à cette occasion, «une évaluation globale du processus en cours pour le développement de l’utilisation de l’amazigh en tant que langue nationale et officielle, à travers les institutions de l’État et les différents espaces d’échange dans le pays et au sein de la société et à travers les médias audiovisuels». Pour sa part, M. Benhammadi a affirmé que cette rencontre était le «point de départ d’une réflexion et d’une concertation sur l’utilisation de l’amazigh dans les médias audiovisuels nationaux», affirmant que «cette démarche est inspirée de la Constitution, notamment dans son article 4 qui souligne que l’amazigh est langue nationale et officielle, et que l’État œuvre à sa promotion et à son développement dans toute sa diversité linguistique à travers le territoire national, et ce, a-t-il dit, en attendant la création de l’Académie algérienne de la langue amazighe prévue dans la Constitution». M. Benhammadi a précisé que cette rencontre de concertation sera couronnée par un avis qui sera présenté prochainement à l’opinion publique et aux professionnels. (APS)