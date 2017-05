M. Tewfik Khelladi, DG de l’EPTV : « Algérianiser les contenus et satisfaire nos téléspectateurs »

Le directeur général de l’Établissement public de télévision (EPTV), M. Tewfik Khelladi, a dévoilé, hier, les grilles de programmes du mois de Ramadhan 1438/2017 des cinq chaînes. «Le programme du mois de Ramadhan 2017 a été conçu de façon à satisfaire l’exigence d’accompagnement de l’intense activité qui régnera durant cette période dans les différents domaines de la vie», a-t-il indiqué.

En effet, le mois de Ramadhan coïncide avec la saison estivale, réputée pour les changements d’habitudes dans la vie quotidienne. Cette année, il renoue avec le temps de l’activité ordinaire marquée notamment par la tenue des examens de fin d’année, l’animation de la vie politique et institutionnelle, la poursuite du calendrier des compétitions sportives, etc. Afin de coordonner les grilles avec cette période, l’EPTV a établi un riche programme touchant les différents domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle tout en offrant au public, dans ses diverses composantes, une large gamme de programmes destinés à répondre à son besoin de ressourcement spirituel et à son aspiration au divertissement, propres à la circonstance. Dans la perspective de dévoiler ce programme minutieusement concocté au public, une conférence de presse a été organisée au siège de l’EPTV. Animée par M. Tewfik Khelladi, Directeur Général de l’EPTV, cette conférence a été rehaussée par la présence d’un parterre de comédiens, réalisateurs, producteurs et journalistes de différents médias. Lors de cette rencontre, tenue à la veille du mois sacré, M. Khelladi a résumé la teneur des contenus des grilles de programmes des cinq chaînes de l’Etablissement durant ce mois sacré.

« La conception du programme qui sera proposé au public cette année s’appuie sur trois principes fondamentaux » que sont « la rationalisation des ressources, notamment financières, de l’établissement, une algérianisation accentuée des contenus et le souci de la qualité et de la diversité des programmes », a souligné M. Khelladi. Evoquant le budget consacré à la production des programmes, aussi bien interne qu’externe, il a indiqué que « pour la deuxième année consécutive, le budget consacré à la production des programmes, aussi bien interne qu’externe, a été réduit d’environ 10%, alors que les achats de programmes étrangers ont continué à être gelés et réduits à zéro ». Cet effort d’économie dicté par les impératifs du moment se traduit également par une mutualisation plus poussée des ressources en programmes de l’Etablissement qui font l’objet d’une multidiffusion croisée et étudiée sur les différentes antennes du groupe, a-t-il expliqué. Dans le même ordre d’idées, les chaînes terrestre et A3 diffuseront en commun le programme entre 17h20 et 22h00, soit la tranche de forte audience. Entamée ces dernières années, l’algérianisation des contenus sera poursuivie et approfondie d’une part en guise de contribution à la promotion de la culture nationale et du potentiel de production local et, d’autre part, pour coller aux attentes du public qui accorde sa préférence aux programmes nationaux, en particulier durant le mois de Ramadhan. Le taux d’intégration national est de 90% sur la chaîne terrestre qui est la plus ouverte aux programmes étrangers, ce taux est supérieur pour les autres chaînes. Enfin, l’objectif d’offrir au public des contenus d’une haute qualité et d’une large diversité a été le souci cardinal qui a prévalu tout au long de l’élaboration des grilles de programmes. Des procédures internes, en amont et en aval du processus de production, aussi bien interne qu’externe, ont été mises en place et appliquées. Elles ont pour but de parvenir à une amélioration continue des programmes destinés à être proposés à un public de plus en plus averti et exigent.

Le premier responsable de l’EPTV a tenu à préciser que l’Etablissement a maintenu son effort de production propre avec un nouveau feuilleton social et sentimental de 30 épisodes "Samt El Abriya", une série comique de 15 parties "Hikayatokom" produite par la Station de Constantine, le traditionnel concours de récitation du Coran "Tedj El Coran" et une multitude d’émissions de plateaux programmées en soirée et destinées à satisfaire les multiples attentes du public dans les domaines culturel et artistique. Il s’agit de Nedjma Oua Hilal, Qahwa Oua Latay, Noudjoum Khalida, Rihet Zman,100 à l’heure, Entre-parenthèses, Twahecht Bladi, Qimet Yidhi, Izumal, Marhaba, Soirées musicales de Constantine et d’Oran, Saharat El Djanoub de Ouargla et Béchar, ... Au chapitre de la solidarité sociale, "Ramadhan El Kheir" et "Afouss Deg Fouss" contribueront à entretenir la tradition particulièrement forte durant ce mois de la compassion et de l’entraide.

S’agissant du contenu religieux, la Chaîne du Coran mais aussi l’ensemble des chaînes généralistes diffuseront une large gamme de programmes allant de la retransmission directe de la prière des Tarawih, au concours de récitation du Coran « Tedj El Coran», à la diffusion des conférences d’éminents théologiens algériens et étrangers au séminaire « Eddourouss El Mohamediya » ainsi que de nombreuses émissions dans les langues arabe, tamazight et française, y compris pour les malentendants, promouvant les valeurs profondes du mois sacré et les authentiques préceptes de l’Islam, religion de paix, de tolérance, de modération et d’ouverture.

« La production externe réalisée pour le compte de l’Etablissement par les producteurs privés vient compléter l’effort de production interne, en particulier dans le domaine des programmes de fiction », a déclaré M. Khelladi, ajoutant qu’« un des fleurons de cette production devrait être le feuilleton de 30 parties consacré à la vie et à l’œuvre du savant algérien Ibn Badis ». Après la diffusion l’année passée du feuilleton sur le chef targui Cheikh Amoud, l’Etablissement poursuit, à la veille de la célébration du 55e anniversaire de l’indépendance nationale, son œuvre de contribution à la connaissance des figures emblématiques de l’histoire de l’Algérie dont les jeunes générations doivent s’enorgueillir.

Les séries de fiction comique seront également présentes avec près d’une vingtaine d’œuvres de différents formats traitant, pour la majorité, de thèmes en rapport avec les liens familiaux, le mariage… Benti Laaziza, Machi Sahel, Dar Si Tahar, H’na Oua Yemana, Assaber Inal, Dima Labass, Bladi Oua Nassi, N’na Zaazi, Axxam Yarwan, Da Mouhouche, Bergaz, Chek Nagh Nech 2,... et seront l’occasion de renouer avec des comédiens très populaires, comme Chafia Boudraa, Sid Ahmed Agoumi, Krikèche, Hakim Dekkar, … Sur un ton plus burlesque, il y aura l’équipe de Houari et Bakhta dans Hamouda Oua Elayada et Le retour de l’inspecteur, un clin d’œil à l’inénarrable duo de l’Inspecteur Tahar et l’apprenti. Un short programme "Chiche Atahadek" alliant spectacle et œuvre de bienfaisance destinée aux enfants malades mettra en vedette des personnalités célèbres qui devront relever un défi sous forme de performance physique pour cette cause humanitaire. Des séries de caméras cachées pour enfants "Katakit", grand public "Wech Eddak" et tournées auprès de notre communauté en France, Le Ramadan et le rire seront aussi programmées. Une nouvelle émission de jeu culinaire adaptée d’un format international "Radjli Chef" sera programmée juste avant le principal journal de 19h00. L’EPTV n’a pas omis les enfants. Ces derniers auront un programme consistant avec les rendez-vous habituels « Studio Sighar" et "Kawni" enrichis par la nouvelle série quotidienne de l’émission-culte "Iftah Ya Simsim", une nouvelle production présentée par la comédienne Mouni Boualem "Tell Ezzouhour" et des séries de dessins animés inédites. Restez branchés sur les programmes des cinq chaînes, ne zappez sans aucun prétexte !

Sihem Oubraham