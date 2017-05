Territoire palestinien occupé : Situation sanitaire alarmante

M. Boudiaf au Conseil des ministres arabes de la Santé à Genève.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a participé, en marge des travaux de la 70e assemblée mondiale de la santé, aux travaux de la 48e session du Conseil des ministres de la Santé arabes qui s'est tenue hier à Genève avant l'ouverture des travaux de la 70e session de l'Assemblée mondiale de la santé, indique un communiqué du ministère. Dans son intervention, M. Boudiaf a tenu, en ce qui concerne le point de l'ordre du jour relatif à la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et dans le Golan occupé, à souligner "l'importante pour le Groupe arabe de demeurer uni dans le maintien de l'appui au projet de décision qui rappelle l'urgence de résoudre cette situation sanitaire afin de préserver les droits fondamentaux liés à la santé de ces populations", souligne la même source. Il a, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie arabe de lutte contre le sida, partagé les progrès réalisés en Algérie et souligné la contribution du pays à travers la création du centre arabe de recherche et de coopération sur le sida. Le ministre a également fait part des efforts de l'Algérie en matière de production locale de médicaments, illustrés, récemment, par la production d'un médicament efficace contre l'hépatite C à bas prix.

Par ailleurs et en marge de cet événement, M. Boudiaf a eu une rencontre avec le directeur régional de la région de la Méditerranée orientale de l'OMS, M. Mahmoud Fekri, avec lequel il a eu des échanges sur les questions clés en santé de la région arabe. (APS)