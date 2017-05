Fin du sommet islamo-américain à Riyad : Lancement d’un centre mondial antiterroriste

Le sommet islamo-américain s'est achevé dimanche à Riyad, avec le lancement d'un centre mondial de lutte contre le terrorisme, qui sera établi dans la capitale saoudienne. La rencontre a aussi souligné les efforts pour former une force antiterroriste de 34.000 soldats et une coalition au Moyen-Orient l'an prochain, a rapporté dimanche Al Arabiya. Le sommet a eu lieu avec la participation du Président américain Donald Trump et des dirigeants des pays islamiques. Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a également pris part au sommet de Riyad en tant que représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le sommet a lancé un centre mondial de lutte contre le terrorisme à Riyadh, qui vise à surveiller et à combattre l'extrémisme. Riyad a accueilli samedi et dimanche trois sommets lors de la visite de M. Trump en Arabie saoudite, son premier voyage à l'étranger depuis son élection à la présidence américaine. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir, a déclaré que l'Arabie saoudite voulait envoyer un message à l'Occident selon lequel le monde islamique "n'est pas un ennemi", affirmant que Riyad est au deuxième rang après les Etats-Unis dans la lutte contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech). "Les efforts constitueront un partenariat efficace entre le monde islamique et l'Occident pour lutter contre le terrorisme", a-t-il déclaré. (APS)