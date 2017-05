Quelles relations algéro-françaises ? : Les réponses de Jean-Pierre Raffarin

Jean-Pierre Raffarin est à Alger, dans le cadre de la campagne du candidat Erwan Borhan Davoux, du parti Les Républicains, pour les élections législatives de juin prochain.

C’est aussi l’occasion pour celui qui a été « Monsieur Algérie », sous la présidence de Sarkozy , d’avoir, dira-t-il lors d’un point de presse animé conjointement avec le candidat en lice pour la 9e circonscription des Français établis à l’étranger, « des échanges avec nos amis algériens ». Jean-Pierre Raffarin qui a travaillé sur des dossiers importants dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat d’exception algéro-français, dont Renault, Sanofi et quelques autres grands dossiers, dira souhaiter que « la relation avec l’Algérie soit renforcée » à la faveur de l’avènement du président Macron et la constitution souhaitée d’une majorité parlementaire issue de la droite et du centre. Avec cette configuration politique, le conférencier estimera qu’« on peut faire des relations, entre l’Algérie et la France, un sujet d’avancée historique pour franchir des étapes qui avaient été sur le point d’être franchies avec Jacques Chirac », a-t-il déclaré. Des étapes dont le franchissement a été contrarié par le dernier quinquennat, selon lui, car a-t-il poursuivi « le souffle neuf aujourd’hui sur la vie politique française est une circonstance qu’il ne faut pas sous-estimer ». Bien que l’ancien Premier ministre, et président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, ait tenu tout au long du point de presse à rappeler qu’il n’était « pas mandaté » pour parler au nom du président Macron, informé de son déplacement en Algérie, ou du gouvernement, il ne manquera pas d’exprimer son avis sur ce que risquent d’être les relations algéro-françaises durant le quinquennat Macron.



« Convaincu du rôle essentiel de l’Algérie dans la région »



Ainsi, tout en soulignant les progrès considérables réalisés ces dernières années, il dira être optimiste pour l’avenir. « On peut avoir confiance dans cette ligne. Il faut profiter des circonstances, pour que les bonnes périodes soient les plus nombreuses possibles », a-t-il affirmé. Interrogé sur la teneur des déclarations du président Macron lors de sa récente visite au Mali et dans lesquelles certains médias ont cru y voir des critiques formulées à l’égard de l’Algérie, il dira que le président français « est très convaincu du rôle essentiel que joue l’Algérie dans la région et de la nécessité d’une coopération profonde avec l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme ». Et de poursuivre en affirmant « le président Macron tient vraiment à ce que les Accords d’Alger soient une ligne politique majeure... » Sur sa lancée il ajoutera : « Je crois pouvoir dire qu’il est très reconnaissant à l’Algérie d’avoir, en de multiples circonstances, aidé la France dans son combat contre le terrorisme ». Selon lui « Il (le président Macron) fait attention à cette relation qui est très stratégique.

Il a montré sa force sur les Accords d’Alger mais il n’a pas de doute sur cette exigence que la France et l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme travaillent ensemble de manière toujours renforcée ». Précisant que « l’Algérie, qui a tellement souffert de ces situations, apporte un concours important et concret à la France ». Pour Jean-Pierre Raffarin il ne fait pas de doute que le nouveau président français « est sur une ligne de discussion d’avenir, c’est un sujet (le terrorisme) très important pour notre pays et pour toute la région », c’est pourquoi, a-t-il souligné, « il est hors de question de créer de la distance avec l’Algérie sur ce sujet ».



Projet Psa-peugeot : « Il y a des ondes positives »



Quant au climat d’affaires et les investissements des entreprises françaises en Algérie, qui ne sont pas à la hauteur des espérances, il expliquera que la situation économique en France ces dernières années a conduit au ralentissement des activités, qui s’est lue à travers les investissements français à l’étranger « en Algérie comme ailleurs ».

Cependant Jean-Pierre Raffarin dira souhaiter que « l’économie française puisse repartir et qu’on puisse de nouveau investir dans le monde et en Algérie sur des projets gagnant-gagnant ». Toutefois a-t-il plaidé « ce qu’il faut voir c’est la qualité des investissements réalisés ». Car, selon lui, dans ce registre le bilan est positif. « Renault a des résultats et des partages meilleurs que ceux du projet initial ». Il rappellera qu’il y a 4-5 ans il y avait 600 entreprises françaises en Algérie aujourd’hui elles sont 1.500. De même qu’il dira mener en France un « combat » contre ceux qui déclarent qu’investir en Algérie est compliqué. Pour lui « investir à l’étranger est toujours compliqué ». Pour ce qui du projet Psa-Peugeot, qui n’a pas été encore concrétisé, il dira que « le projet est très avancé et qu’il arrive à maturité ». Jean-Pierre Raffarin qui ne pense pas qu’il y ait des blocages dira ainsi « il faut attendre les décisions », précisant au passage que « les ondes sont positives ».



Un militant de l’amitié entre les deux rives



De son côté Erwan Borhan Davoux dira son attachement à une « France ouverte sur le monde ». Davoux dira être aussi « un militant de l’amitié entre les rives sud et nord de la Méditerranée, promettant, s’il venait à être élu, qu’il combattra « les projets et propositions de lois qui visent à traiter les binationaux comme des Français de seconde catégorie ».

Nadia Kerraz