Éclairage : Priorités

S’il est un concept « politiquement » consensuel, qui est approuvé, sinon âprement défendu, par tous les partis, quelle que soit leur obédience politique, c’est bel et bien celui du respect du principe de stabilité nationale, sans lequel pas la moindre aspiration sociale où économique ne pourrait prospérer. La majeure partie, sinon la totalité de la classe politique, semble d’ailleurs l’assimiler parfaitement et cette prise de conscience est unanime, quant à cet enjeux vital qui est celui de tenir le pays à l’abri des flammes qui embrasent, d’une part, un environnement régional hostile, mais aussi des menaces intérieures savamment entretenues par les adeptes du chaos, ces prêcheurs de pessimisme accrochés à leur rêve chimérique de scission de l’Algérie. Il faut dire que la place de leadership algérien et sa place de « pivot » dans son espace régional dérange plus d’une partie. L’Algérie est une nation indivisible et sa vraie richesse réside d’abord et avant tout dans sa diversité culturelle mise à profit dans le cadre d’une politique visant la consécration des équilibres régionaux voulus homogènes et épanouis. La nouvelle Constitution adoptée en 2016 le souligne d’ailleurs clairement à travers une série d’amendements novateurs. Comme c’est le cas avec le principe de la stabilité, l’unité nationale est aussi une notion à propos de laquelle toute la classe politique s’accorde à dire qu’il s’agit d’une «ligne rouge» qu’il ne faudrait jamais dépasser. La stabilité et l’unité nationale constituent à la fois les fondements les objectifs gagés de la politique du Président de la République pour la promotion de l’Etat de droit. Ces deux principes seront sans doute davantage réaffirmés à travers les missions qu’aura à assumer la 8e législature dont la cérémonie d’installation des 462 députés qui la compose se tiendra aujourd’hui, conformément aux textes de lois y afférents. Pour ces questions stratégiques de stabilité et d’unité nationale, tous les partis siégeant dans la nouvelle APN seront sans nul doute disposés à mettre de côté leurs différends et enterrer toutes leurs divergences pour faire valoir leur attachement à la paix et à l’esprit de la Réconciliation nationale. Ce qui certifie d’ailleurs d’un véritable sursaut de la part de formations politiques qui gagnent ainsi en maturité dans leur façon de prioriser et de privilégier l’intérêt national sur celui à caractère partisan. Veiller à poursuivre et parachever le programme de développement tous azimuts initié par le Président de la République constitue par ailleurs l’autre mission qui sera sans doute consignée au rang de priorités dans l’action de la nouvelle Assemblée nationale. Le consensus semble tellement évident du côté des partis du courant nationaliste, le FLN et son allié le RND annoncent sans ambages, qu’ils ne ménageront pas le moindre effort pour soutenir fidèlement le programme du Président de la République. D’autres partis pourraient se joindre à cette alliance stratégique à l’exemple de TAJ et du MPA dans le même cadre d’assurer un cadre législatif des plus appropriés pour la poursuite de la mise en œuvre du programme du Chef d’Etat. En tout état de cause, l’émergence d’un consensus autour des priorités de l’heure dans cette période économique spécifique, est une évidence que cette nouvelle composante d’élus de la nation est prête à assumer pleinement.

Karim Aoudia