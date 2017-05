Groupe parlementaire du parti TAJ : Une force de proposition constructive

Le président du parti Tajamou Amal El Jazair (TAJ), Amar Ghoul, a affirmé hier à Alger que le groupe parlementaire de son parti sera « une force de proposition constructive » au sein de l’Assemblée populaire nationale (APN), et œuvrera à transmettre fidèlement les préoccupations des citoyens, exprimant le disponibilité de sa formation à travailler avec toute tendance politique en faveur de l’intérêt du pays. « Le groupe parlementaire du parti TAJ sera une force de proposition constructive et la voix du citoyen au sein de l’APN », a déclaré M. Ghoul lors d’une réunion avec les députés du parti à la veille de l’installation de l’Assemblée issue des législatives du 4 mai, ajoutant que le parti « honorera tous les engagements pris devant les citoyens lors de la précédente campagne électorale ». Il a qualifié, dans ce contexte, les résultats obtenus par son partis qui participait pour la première fois aux législatives (20 sièges) d’« honorables » estimant qu’ils constitue « un bon départ » pour son parti.

La parti TAJ « est prêt » à travailler avec toutes les forces politiques du pays en faveur de l’intérêt suprême de la patrie notamment en cette « difficile » conjoncture que traverse le pays sur tous les plans, a ajouté M. Ghoul, soulignant que les députés de TAJ œuvreront avec l’ensemble de ses partenaires au sein de la chambre basse pour présenter « des lois et des alternatives aux problèmes posés ».

A cette occasion, M. Ghoul a mis en avant le « soutien du parti TAJ » à la candidature du député du parti FLN, Said Bouhedja pour la présidence de l’APN. (APS)