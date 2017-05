Ouverture aujourd’hui de la 8e législature de l’APN : poursuivre les réformes diversifier l’économie

C’est aujourd’hui que vont se rencontrer, pour la première fois, les 462 députés de cette 8e législature au sein de l’hémicycle Zighoud-Youcef.

Hier à J-1 de l’événement, les alentours de cette institution parlementaire montraient, bel et bien, une effervescence particulière. A l’intérieur les différents étages ont vu un ballet incessant des représentants du peuple. Sur place, il y avait, en effet, des membres de l’APN connus sur la scène publique nationale puisqu’ayant été réélus pour un nouveau mandat, tandis que d’autres, tout nouveau, demandaient des précisions sur le lieu où ils devaient se rendre pour remettre leurs dossiers.

Approchés par El Moudjahid aux fins de recueillir les premières impressions à la veille de cet important rendez-vous, les élus rencontrés se sont montrés réticents, préférant attendre leur installation effective et officielle, prévue ce matin, avant de prononcer leurs premières déclarations en tant que députés de la 8e législature. Idem pour le secrétaire général de cette institution, qui, fort pris par des engagements professionnels, n’a pu avoir le temps de parler à la presse qui le sollicitait.

Il convient de rappeler qu’en prévision de cette première séance plénière, les préparatifs pour le jour « J » battent leur plein au sein de l’APN. Déjà, la veille, le bureau provisoire chargé de l’organisation de la première séance de la chambre basse du Parlement s’était réuni sous la présidence du doyen des députés, M. Saïd Bouhedja, avec les coordonnateurs des listes ayant obtenu 10 sièges au minimum aux législatives. Les membres de la commission de validation de qualité de membre de l’APN ont été désignés, lors de cette rencontre.

Il faut dire que les députés de la nouvelle Assemblée sont appelés à apporter une contribution efficace en termes de législations mais aussi à veiller à transmettre fidèlement et à prendre en charge les préoccupations des citoyens. Ils auront également pour missions de poursuivre la mise en œuvre des dispositions découlant de la révision constitutionnelle de 2016 et la promotion de l’économie nationale qui sera plus diversifiée.

Le texte fondamental a également consacré les droits de l’opposition. En effet, il est stipulé que cette opposition est désormais dotée des droits de participation « effective » au contrôle de l’action gouvernementale, de représentation appropriée dans les organes des deux chambres du Parlement (APN et Conseil de la nation), de saisine du Conseil constitutionnel au sujet des lois votées par le Parlement, ainsi que de participation à la diplomatie parlementaire.

Pour rappel, conformément aux dispositions de la Constitution, « la législature débute de plein droit le quinzième jour suivant la date de proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, sous la présidence du doyen d’âge de l’Assemblée populaire nationale, assisté des deux députés les plus jeunes », comme souligné dans l’article 130 de la loi fondamentale du pays. Cela dit et après l’élection du bureau et la constitution des commissions de l’APN, la chambre basse du Parlement procédera à l’élection de son président pour la durée de la législature. Les 462 députés, dont 121 femmes, qui siégeront au sein de l’Assemblée, représentent pas moins de 35 partis politiques ou ont été élus en tant qu’indépendants. Selon les résultats définitifs récemment proclamés par le Conseil constitutionnel, c’est le parti du Front de libération nationale (FLN) qui a gagné le plus grand nombre de sièges, soit un total de 161.

Le Rassemblement national démocratique (RND) dispose également pour sa part de pas moins de 100 sièges. Ces deux formations politiques, qui soutiennent le programme et les réformes du Président de la République, totalisent 261 députés, soit, la majorité absolue. A noter, dans une récente déclaration, le secrétaire général du parti du FLN, M. Djamel Ould Abbès, a souligné que l’alliance avec le RND est « toujours de mise ».

Cependant, d’autres partis politiques pourraient également rejoindre l’alliance FLN-RND, à l’instar de Tadjamoue Amel El Djazair (TAJ, 20 sièges), le Mouvement populaire algérien (MPA, 13 sièges) ou l’Alliance nationale républicaine (ANR, 6 sièges). L’alliance du courant islamiste constituée du Mouvement de la société de la paix et du Front du changement (MSP-FC) a remporté 34 sièges. Le Conseil consultatif national (Majliss Echoura) du MSP a décidé vendredi de ne pas participer au prochain gouvernement. L’Union Ennahda-Adala-Bina a obtenu 15 sièges, le Front El Moustakbal et le Front des Forces socialistes (FFS) 14 sièges chacun, le Parti des travailleurs (PT, 11 sièges) et le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD, 9 sièges).

D’autre part et en ce qui concerne l’élection attendue du président de l’APN, le FLN a indiqué dimanche dernier qu’il propose à la présidence de la chambre basse du Parlement, le député Saïd Bouhedja, tête de liste dans la wilaya de Skikda et qui a assumé nombre de responsabilités au sein du parti. Cette proposition a reçu le soutien, plein et entier, du RND, dont les nouveaux députés se sont réunis le même jour, sous la présidence du secrétaire général, M. Ahmed Ouyahia.

Soraya Guemmouri

Première séance plénière

La nouvelle APN aura pour missions de poursuivre la mise en œuvre des dispositions découlant de la révision constitutionnelle de 2016 et promouvoir une économie davantage diversifiée.

La législature débute sous la présidence du doyen d’âge de l’APN, assisté des deux députés les plus jeunes. Après l’élection de son bureau et la constitution de ses commissions, l’APN procédera à l’élection de son président pour la durée de la législature.

Les 462 députés, dont 121 femmes, qui siégeront au sein de l’Assemblée, représentent 35 partis politiques ou ont été élus en tant qu’indépendants.

Le FLN et le RND qui soutiennent le programme et les réformes du Président de la République, totalisent à eux deux 261 députés, c’est-à-dire la majorité absolue, et devraient donc constituer l’ossature du futur exécutif. Au cours de la précédente législature (2012-2017), ces deux formations ont assuré au gouvernement, dont la plupart des membres en étaient issus, une stabilité qui a permis l’adoption de ses projets de loi et une collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif.

D’autres formations pourraient rejoindre l’alliance FLN-RND, à l’instar de Tadjamoue Amel El Djazair (TAJ, 20 sièges), le Mouvement populaire algérien (MPA, 13 sièges) ou l’Alliance nationale républicaine (ANR, 6 sièges).

Le Conseil consultatif national (Majliss Echoura) du MSP a décidé vendredi de ne pas participer au prochain gouvernement.