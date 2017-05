Coopération sécuritaire et politique entre L’Algérie et l’UE : Mise en place d’un mécanisme de dialogue stratégique

M. Messahel présentera aujourd’hui au Comité politique et de sécurité de l'UE l'expérience de l'Algérie en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme.

L’Algérie et l'Union européenne (UE) sont convenues, hier à Bruxelles, de mettre en place un mécanisme de dialogue stratégique dans les domaines politique et sécuritaire, dédié notamment à la lutte contre le terrorisme, a annoncé le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel. «Nous avons convenu de mettre sur pied un mécanisme entre l'Algérie et l'UE, à l'image de ce qui se fait avec d'autres partenaires. Un mécanisme de dialogue stratégique, politique et sécuritaire dédié, notamment à la lutte antiterroriste», a-t-il déclaré à la presse. Selon le ministre, la première session de ce dialogue stratégique entre l'Algérie et l'UE dans le domaine sécuritaire «se tiendra en octobre prochain», alors que le lieu de la rencontre sera fixé ultérieurement. M. Messahel, qui s'était entretenu plus tôt dans la journée d’hier avec le commissaire européen en charge de l'Union de la sécurité, Julian King, au siège de la Commission, a qualifié ces entretiens d’«assez utiles et constructifs». Les entretiens ont porté sur le lancement d'un dialogue bilatéral de haut niveau dans le domaine de la sécurité et les perspectives de coopération entre l'Algérie et l'UE, avait indiqué une source diplomatique. La rencontre entre le ministre et le commissaire européen a permis également d'échanger les vues sur l'expérience de l'Algérie en matière de déradicalisation, de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, a ajouté la même source. Le ministre a entamé hier une visite de travail aux institutions européennes, à Bruxelles, à l'invitation de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Lors de cette visite de travail de deux jours, le ministre s'est entretenu également avec la haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. Le ministre présentera aujourd’hui, deuxième et dernier jour de la visite, au Comité politique et de sécurité de l'UE, l'expérience de l'Algérie en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme. Il s'entretiendra également avec le représentant spécial de l'UE pour le Sahel, Angela Losada, et avec le chef de la mission de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler.



Processus politique en Libye : convergence de vues



M. Messahel a relevé une convergence de vues entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) sur le processus politique en cours, en Libye. «Mme Mogherini s'est félicitée de cette réunion (des pays voisins de la Libye tenue à Alger) et des résultats qui ont couronné les travaux. Ces résultats ont fait le consensus, surtout sur les principaux fondamentaux qui se dégageaient de la déclaration finale», a-t-il déclaré à la presse, à l'issue de sa rencontre avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Selon le ministre, les principaux fondamentaux de la déclaration finale de la réunion des pays voisins de la Libye, tenue à Alger le 8 mai dernier, «correspondent à la vision de l'UE».

Il s'agit de «l'intégrité territoriale de la Libye, le dialogue politique et le non-recours à la force», a-t-il précisé, soulignant que «tous ces éléments fondateurs d'une solution, nous les partageons». Les pays voisins de la Libye ont réaffirmé, à l'issue de leur 11e réunion ministérielle, tenue à Alger, leur engagement en faveur d’une solution durable à la crise libyenne, laquelle «ne peut se réaliser sans la voie politique et le dialogue». À l'issue de cette réunion ministérielle, les cinq pays voisins ont souligné qu’«une issue salutaire et durable à la crise qui secoue ce pays (...) ne peut être trouvée qu’à travers la solution politique que les Libyens ont souverainement choisie en signant l’accord du 17 décembre 2015». Les ministres des pays voisins de la Libye ont souligné également la nécessité de «préserver l’unité, l’intégrité territoriale, la souveraineté et la cohésion sociale de la Libye», et exprimé leur «rejet de toute interférence étrangère dans les affaires de la Libye et de toute option militaire». Dans le même sillage, les ministres ont réaffirmé que la lutte contre le terrorisme dans ce pays «doit être menée à la demande du Conseil présidentiel du Gouvernement d’entente nationale et en coordination avec ce dernier, dans le cadre de la légalité internationale». Ils ont également lancé un appel pour «la levée du gel des avoirs libyens dans les banques étrangères, pour que ces fonds, propriété du peuple libyen, soient mobilisés pour répondre aux besoins nationaux, au moment où le Conseil présidentiel jugera opportun».

L'UE réunira, mardi à Bruxelles, les émissaires des Nations unies, de l'Union africaine (UA) et le secrétaire général de la Ligue des États arabes sur la Libye, pour «faire progresser le processus politique», en vue de parvenir à une solution à la crise qui secoue le pays depuis 2011. Selon les services de Mme Mogherini, la réunion du quartet vise à «soutenir la médiation de l'ONU et l'effort régional», ainsi qu'à «renforcer la coordination» entre tous les acteurs, pour «faire progresser le processus politique en Libye». Cette réunion se tient «dans l'esprit d'accompagner les efforts des Libyens dans le cadre du dialogue interne entre Libyens, une approche que l'Algérie a toujours défendue», a affirmé le ministre. M. Messahel a effectué, début mai, une tournée dans le sud de la Libye, après celles effectuées en avril à l’est et à l’ouest de ce pays, dans le cadre des efforts visant à rapprocher les vues entre les Libyens afin de parvenir à une solution politique à la crise qui déchire la Libye. (APS)