À l’occasion de l’anniversaire de la proclamation de l’unification du Yémen : Le Président Bouteflika félicite son homologue yéménite

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au président de la République du Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi, à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de l'unification du Yémen, dans lequel il lui a fait part son attachement à œuvrer pour la consolidation des liens de fraternité, de solidarité et des relations bilatérales. «Il m'est particulièrement agréable, au moment où votre pays célèbre l'anniversaire de la proclamation de son unification, de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes vœux les meilleurs, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être, et de réaliser au peuple yéménite frère ses aspirations à la paix, à la stabilité et au développement», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous faire part de mon attachement et de ma ferme volonté d'œuvrer à renforcer les liens de fraternité et de solidarité, et les relations entre nos deux peuples frères au mieux des intérêts suprêmes de nos deux pays», a conclu le Chef de l’État.