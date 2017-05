M. Sellal reçoit l’envoyé spécial du président kazakh : Une coopération dynamique souhaitée

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, M. Akilbek Kamaldinov, envoyé spécial, porteur d'un message du président de la République du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'entretien, qui intervient à la veille de l'ouverture, le 10 juin 2017, de l'Exposition internationale d'Astana (Expo 2017), a donné lieu à «un échange de vues entre les deux responsables sur l'intérêt d'une participation à cette manifestation placée sur le thème de "L’énergie du futur" et à laquelle prendra part l'Algérie», précise-t-on de même source. Le Premier ministre a tenu à «saluer cet important évènement» qui coïncidera avec la tenue du sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sur les sciences et les technologies, «une opportunité qui ne manquera pas d'avoir, a-t-il souligné, des retombées sur la dynamique de coopération souhaitée par l'ensemble des partenaires impliqués dans cette organisation, et ce dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables, de la protection de l'environnement et du développement durable». La rencontre a, par ailleurs, été l'occasion, pour le Premier ministre et son hôte, d'aborder «les questions liées à l'évolution des relations bilatérales sur les plans politique, économique et social», ajoute le communiqué. (APS)