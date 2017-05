9e édition du réseau arabe du programme sur l’homme et la biosphère (ArabMab) : Asseoir une démarche unifiée

«Notre vision est celle d'un monde dans lequel les individus ont conscience de leur avenir commun et de leur interaction avec notre planète, et œuvrent ensemble, de manière responsable, à l'édification de sociétés prospères en harmonie avec la biosphère.» C’est par cette réflexion contenue dans les textes de l’UNESCO, que la ministre de l’Éducation nationale a souhaité entamer son discours, à l’occasion de la 9e édition du Réseau arabe du programme sur l'homme et la biosphère (ArabMab), et l'atelier régional sur les économies des réserves de biosphère dans la région arabe défis et opportunités, dont les travaux se sont ouverts hier à Alger.

L’autre volet verra l'organisation d'un atelier sur la thématique : «Gouvernance, gestion financière et économie verte».

Mettant en exergue le processus de réformes entamé par la mise en œuvre de la refonte de ses programmes d'enseignement, la ministre a insisté sur les efforts du secteur qui se poursuivent inlassablement sur tous les plans. «Ces efforts qui sont l'expression de la volonté politique des plus hautes autorités du pays ne sont pas limités à l'échelle nationale», a-t-elle affirmé.

La responsable indique, dans ce sens, la mise en place d’un nouveau réseau d'écoles associées de l'UNESCO fort de 300 établissements d'enseignement des différents paliers et à redynamiser les clubs et les chaires places sous l’égide de l’UNESCO.

Par ailleurs, la ministre a fait savoir que les résultats attendus de cette rencontre sont le renforcement des capacités et des échanges d'expériences entre les membres du Réseau arabe du MAB, pour enrichir le rôle économique des réserves de biosphère dans cette région, ainsi que la promotion des plans futurs, pour favoriser la mise en œuvre du plan d'action arabe élaboré au cours de la quatrième session du groupe de travail à Lima, en mars 2016



8 parcs algériens comme des réserves de biosphère en 2016



Mme Benghebrit a rappelé, dans ce contexte, le processus engagé depuis 40 ans, en termes de protection de l’environnement. Déjà en 1972, avec le classement du premier parc national, et en 1986 avec la proposition au classement en Réserve de Biosphère du site du Tassili N'Ajjer.

«Depuis cette date et jusqu'à 2016, 8 sites ont été successivement classés en Réserve de Biosphère, constituant un réseau totalisant une superficie dépassant les sept millions et demi d'hectares, dénotant ainsi l'intérêt accordé par notre pays à la protection de son patrimoine naturel et culturel», s’est-elle félicitée.

De son côté, la directrice générale adjointe des sciences à l'Unesco, Flavia Schlegel, a affirmé que cette réunion vise à élaborer un plan d'action propre à cette région, qui sera basé sur le plan d'action du Congrès mondial des réserves de biosphère tenu à Lima (Pérou) en 2016. «On s’est réuni en vue d'élaborer un plan d'action pour les dix prochaines années, en prenant en compte les spécificités de ces pays et ses besoins en matière de développement durable», a-t-elle dit.

Elle explique d’ailleurs que «le développement durable de la région arabe constitue un grand défi dans les années à venir, compte tenu des effets des changements climatiques et des dégradations environnementales», a souligné Mme Schlegel.

Pour sa part, le directeur général des forêts, Abdelmalek Abdelfattah, a expliqué que l'ensemble de la région reste soumis à un contexte climatique des plus défavorables, où sècheresse, désertification et stress hydrique réduisent fortement la résilience écologique des milieux naturels, tout en exacerbant leur vulnérabilité.

Sarah A. Benali Cherif