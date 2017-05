Dans la lucarne : Comme si de rien n’était !

Beaucoup avaient souhaité le pire au football algérien pour on ne sait quelles raisons. On a voulu le toucher de plein fouet par le biais de ses structures. On avait déjà commis l'erreur de s'être précipité en voulant « l’éjecter » d'une manière peu élégante, sans

« gants ». Pour autant, a-t-on permis à notre football de sortir de l'ornière? Il est évident que non. De plus, ceux qui sont chargés d'apporter l'éclairage voulu, pour permettre au nouveau président, Kheireddine Zetchi, de prendre le taureau par les cornes, sont en train de lui «crever le tympan» par des «historiettes» qui n'ont aucune consistance du fait qu'elles sont «futiles». Il s'est entouré de conseillers qui, jusqu'ici, n'ont rien fait de bon, si ce n'est veiller à la défense de leurs intérêts. Ceci dit, on peut dire qu'on n’avance pas et ce, malgré le fait que Zetchi est à la tête de la FAF depuis le 20 mars dernier. Certains, peut-être plus courageux que d'autres, n'ont pas hésité à dire les quatre vérités à Zetchi, lui reprochant de ne pas sortir de sa «coquille», du fait qu'il ne parle ni avec les présidents de clubs ni avec la presse. On l'avait même sollicité pour le Forum Sport d’El Moudjahid. Il a, certes, poliment refusé en arguant qu'il allait organiser une conférence de presse, mais il n’a encore parlé avec aucune partie. On n'a rien contre l'homme, mais on ne veut pas que certains le gardent « sous leurs ailes » pour en faire ce qu'ils veulent, tout lui dicter. On a l'impression qu'il est « bloqué » par son propre Bureau fédéral qui n'arrive pas à activer. Déjà, la programmation des demi-finales de la coupe d'Algérie alors qu'il y avait une journée de championnat. Une « cacophonie » qui trahit les divergences entre les uns et les autres. Si, pour le moment, les choses ne semblent pas démarrer au niveau de la FAF, d'autres veulent que la gabegie touche aussi la LFP afin que rien n'aille dans le bon sens. Aujourd'hui, ils mettent le «costume» des défenseurs de Zetchi. Si c’est pour le bien de notre football, on ne peut que s’y souscrire. "On ne le défend pas, du fait qu’on sait que c'est lui qu'on veut déstabiliser afin de mettre un autre président à la place" avait-on dit, çà et là. Il est clair que ce ne sont que des supputations qui sont loin d'être innocentes du fait que Zetchi n'a pas encore fini par se renforcer puisqu’il vient de désigner Madjer comme conseiller technique et « ambassadeur de la FAF dans les instances internationales ». D’autres parmi ceux qui caressent Zetchi dans le sens du poil peuvent être aussi désignés à leur tour. Ceci dit, ces mêmes personnes n’ont pas apprécié que les présidents de clubs se réconcilient entre eux, tout en demandant à Kerbadj de rester jusqu’au bout de son mandat qui expire en 2019. Il y a des personnes qui se sont transformées en une

« tribune » qui désigne et gomme ceux qui sont à la tête des institutions comme bon lui semble. Kerbadj a beau se défendre que « ce n’est pas lui qui est derrière cette programmation qui change au « gré du vent », mais ils soutiennent mordicus qu’il en est le seul responsable. Le problème de la

« vente et achat » de matches comme la plupart des présidents l’ont dit, ne peut être réglé par le départ ou le maintien de Kerbadj. Cette question est plus profonde, et elle ne peut être solutionnée que si les pouvoirs publics, la justice, mais aussi la FAF prennent leurs responsabilités. Il y a lieu de constater que certains utilisent des plateaux TV pour tenter d’agir sur la réalité des choses. Malheureusement, certains de nos responsables sportifs écoutent et appliquent ce qu’ils disent. C’est ce qui complique les choses, puisqu’à l’heure actuelle, on a besoin de fermeté et aussi d’audace pour sortir du tunnel dans lequel on se trouve actuellement.

Hamid Gharbi