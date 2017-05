Riyad Mahrez convoité par les anglais

L'international algérien de Leicester City (Premier League anglaise), Riyad Mahrez, aurait été contacté par les deux géants anglais Arsenal et Tottenham pour un éventuel transfert lors du prochain mercato, a rapporté dimanche la presse locale. «Les deux clubs londoniens seraient disposés à mettre entre 35 et 40 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international algérien lors du prochain mercato», a ajouté la même source. Riyad Mahrez, qui a déjà fait son choix de quitter Leicester, espère que son club respectera un accord passé l'été dernier lorsqu'il avait décidé de rester chez les Foxes et de prolonger son contrat jusqu'en 2020, en contrepartie d'un bon de sortie pour la saison d'après. Outre les clubs anglais, l'Olympique de Marseille (Ligue 1 française) est entré en piste pour convaincre Mahrez de rallier le Sud de la France.