COA/Elections : Trois candidatures retenues

L’Assemblée Générale Elective du Comité Olympique Algérien aura lieu, comme on le sait déjà, le 27 mai courant en son siège. Outre le président sortant, Mustapha Berraf, qui brigue un autre mandat, il y aura également deux autres candidats. Il s’agit du président actuel de la Fédération Algérienne d’Athlétisme Abdelhakim Dif et l’ex-Ministre de la Jeunesse et des Sports et ex-président du COA, Sid Ali Lebib. Notons que selon certaines informations proches de la commission de candidature présidée par Ali Bouarifi, ex-président de la Fédération Algérienne de Basket, il y a eu le rejet de deux candidatures. Il s’agit de Rachid Fezouine, ex-président de la Fédération Algérienne de Cyclisme, et du Colonel Madoui. On a jugé que ces deux candidatures ne sont pas éligibles n’étant pas membres de l’AG.

H. G.