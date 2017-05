Coupe de la CAF (phase de poules), MCA - CS Sfax : La victoire en point de mire

Les Mouloudéens vont changer de cap en pensant désormais à cette 2e journée de la coupe de la CAF (phase de poules). Comme le leur avait dit Omar Ghrib, le président du club, « on doit oublier le match du CSC et se concentrer à 100% sur ce match contre l’équipe du CS Sfax, en coupe de la CAF).

C’est vrai que le MCA a raté trois précieux points devant le CSC, une équipe qui lutte avec acharnement pour quitter la

« zone rouge », mais… Toutefois, et en dépit de cet arrêt brutal, le club algérois n’a pas encore remisé ses chances quant au titre de champion d’Algérie, convoité assez sérieusement par l’ESS. Comme quoi, chaque chose en son temps.

Les Vert et Rouge sont, faut-t-il le mettre en exergue, soumis à un véritable marathon, mais ils ne pleurnichent pas, comme le font certains. Ils profitent de chaque incident pour demander de l’aide. C'est-à-dire que les arbitres soient plus cléments avec eux et leur équipe. Ceci dit, les camarades de Hachoud n’auront pas la partie belle aujourd’hui, à partir de 21h, au stade 5-Juillet. Tout le monde connaît la force de cette équipe tunisienne qui demeure très solide et qui se réveille et affiche ses prétentions lors des grandes compétitions. Par conséquent, nos représentants doivent faire très attention et ne pas sous-estimer cette formation qui avait déjà eu à affronter le MCA dans une telle compétition. Au retour, à l’époque, les Tunisiens avaient gagné par 4 à 0, même si, à l’aller, et sur un 5-Juillet vêtu d’un manteau de neige, les camarades de Maouche l’avaient emporté par 2 à 1. C’est vrai que cette équipe du CS Sfax n’a pas la même valeur, mais elle reste capable du meilleur comme du pire. Si le MCA avait raté le coche, à Rusenberg, devant la formation de Platinum stars (1 à 1) (première journée), les Tunisiens ont fini par avoir le meilleur sur le représentant du Swaziland, Mbabane, sur le score de 1 à 0. Par conséquent, le CS Sfaxien a bien débuté cette compétition en étant à la première loge du groupe B devant le MCA et Platinum (1pt). Mbabane ferme la marche avec zéro point.

D’où les difficultés qui attendent les Mouloudéens, eux qui possèdent une attaque qui ne « crache pas le feu » ces derniers temps, comme ce fut le cas devant le CSC où ils « dilapidèrent» une multitude de nettes occasions de scorer. Djamaouni, à lui seul, en a loupé une bonne « brochette ». Ce joueur est poursuivi par la guigne. Ce qui fait qu’il rate des opportunités que même un débutant ne raterait pas. Mouassa, qui n’arrive pas à s’expliquer le manque d’efficacité de ses attaquants, espère un réveil brutal contre le CS Sfax.

Pour cela, il pourra compter sur le retour de Nekkache et surtout Seguer, un attaquant très percutant. Il faut dire que le MCA a souffert de son absence lors des dernières journées du championnat national de Ligue1, mais aussi en coupe de la CAF contre les Sud-Africains de Platinum Stars. Outre cela, Mouassa et son staff craignaient que Karaoui ne soit suspendu. Finalement, il sera présent, et en soi, il s’agit d’une très bonne nouvelle pour le doyen des clubs algériens qui veut réussir sa coupe de la CAF. Les autres joueurs, aussi bien du milieu de terrain que de la défense seront là. Chaouchi, qui n’a pas joué contre le CSC (remplacé par Chaâl), sera présent contre les Tunisiens. Comme cette empoignade maghrébine se jouera en nocturne (21h), tout le monde espère que le stade 5-Juillet fera le plein afin que le spectacle de cette rencontre puisse se hisser à un niveau qui ne peut faire que plaisir à tout le monde. Et surtout aux Maghrébins !

H. G.