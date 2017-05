Ecole supérieure des blindés de Batna : visite guidée pour la presse

Une visite guidée a été organisée, hier, pour les représentants des organes de la presse locale et nationale à l’Ecole supérieure des blindés Mohamed-Kadri dans la commune d’Oued Chaâba (Batna). Les journalistes ont pris connaissance à l’occasion des différentes structures de cet établissement de formation militaire relevant de la 5e région militaire, les différentes phases de formation militaire et les équipements pédagogiques mis au service de l’instruction du soldat pour l’habiliter à exécuter ses missions de combat avec performance.

Les hôtes de l’Ecole ont également suivi un documentaire sur l’établissement, ses activités et ses missions avant de se rendre aux ateliers pédagogiques et d’assister à des manœuvres de blindés.

Les représentants de la presse nationale se sont rendus ensuite au musée de l’Ecole pour suivre l’évolution de l’établissement depuis sa création en 1963, en tant qu’Ecole nationale de l’arme blindée et de cavalerie jusqu’à son actuel statut d’école supérieure de l’arme blindée.

L’initiative, a affirmé le commandant de l’Ecole le général major, Mohamed Omar, s’inscrit dans le cadre du plan sectoriel de communication 2017 avalisé par l’Etat major de l’Armée nationale populaire (ANP) et vise à promouvoir la communication de proximité par l’ouverture des portes des unités au public et à la presse nationale pour faire connaître ses activités et ses missions.

L’Ecole supérieure des blindés assure une formation spécialisée à l’arme blindée pour les officiers et sous-officiers actifs et appelés du service national dans les catégories de maîtrise, d’application et d’aptitude professionnelle de 1er et 2e degrés. (APS)