M. Gaïd Salah supervise un exercice tactique dans la 4e Région militaire : évaluation de la maîtrise technologique

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a supervisé, hier, au niveau du secteur opérationnel nord-est In Amenas, dans la wilaya d’Illizi, un exercice tactique avec tirs réels de niveau de brigade renforcée, auquel ont pris part les unités organiques de la 41e Brigade blindée, appuyées par des unités terrestres et aériennes.

Le général de corps d’armée a supervisé cet exercice tactique lors de la deuxième journée de sa visite dans la 4e Région militaire (RM), a précisé un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). A l’entame, le général de corps d’Armée a suivi un exposé présenté par le Commandant du secteur opérationnel nord-est In Amenas, portant sur l’idée générale de l’exercice et les différentes étapes de son déroulement, ainsi qu’un exposé portant sur la décision du commandant de la Brigade chargé de mener cet exercice. Au niveau du champ de tirs et de manœuvres, en compagnie du général-major Cherif Abderezzak, Commandant de la 4e RM, le général de Corps d’armée a supervisé de près le déroulement de cet exercice qui a pour objectif «l’entraînement des éléments et des unités aux situations de combat proches du réel, ainsi que l’évaluation du niveau d’aptitude opérationnelle des unités à mener leurs missions avec la précision requise».

Le général de corps d’Armée a suivi les actions de combat des unités engagées, «distinguées d’un professionnalisme remarquable dans toutes leurs étapes, avec un niveau tactique et opérationnel très appréciable, reflétant une rigueur de planification et d’organisation, d’un haut niveau de compétence des cadres dans le domaine du montage et de la conduite des différentes actions de combat, du savoir-faire et de l’aptitude des personnels à maîtriser les différents systèmes d’armements et des équipements mis en service, ainsi que l’évaluation des potentiels opérationnels acquis par les diverses unités engagées aux différents échelons, notamment dans le volet relatif à l’interopérabilité et l’intégration, ce qui a contribué amplement à la réalisation de très satisfaisants résultats, notamment en terme de précision de tirs».

A l’issue et lors d’une rencontre de débriefing et d’évaluation des étapes de cet exercice suivie via visioconférence par l’ensemble des personnels de la Région, le général de corps d’Armée s’est réuni avec les cadres et éléments des unités engagées, en les félicitant de leurs «laborieux efforts, consentis tout au long de l’année de préparation au combat, notamment lors de la préparation et l’exécution de cet exercice couronné d’une parfaite réussite». Il a également souligné que son «intérêt particulier et permanent à assister à tous les exercices tactiques d’évaluation et illustratifs, s’inscrit dans le cadre du suivi sur le terrain du niveau de préparation atteint par le corps de bataille de l’ANP et de sa conviction que le développement des expériences opérationnelles et l’assimilation des connaissances, des savoir-faire et des qualités des actions coordonnées, sont des finalités opérationnelles qui ne seront atteintes qu’avec le travail sur le terrain et les exercices menés avec succès». «L’optimisation des performances militaires des éléments et des unités, l’acquisition de l’habileté opérationnelle individuelle et collective voulue, la maîtrise et la coordination de leurs actions de combat ainsi que la confirmation de leur état-prêt à mener amplement leurs missions, tels sont les actes nobles et solennels que le Haut commandement de l’ANP a veillé, avec le soutien et les orientations de son excellence le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à ce qu’ils soient une démarche pratique, professionnelle adoptée par l’ensemble des personnels militaires mobilisés dans les quatre coins du pays», a-t-il soutenu. «Cette démarche déterminée que nous avons adoptée comme objectif de développement, ressort d’un homme qui ne cesse d’ambitionner le meilleur, conscient de la lourde responsabilité du devoir à accomplir dignement en toutes circonstances. Telles sont les qualités et le comportement avec lesquels Allah a fait triompher notre glorieuse Révolution.

Que chacun de nous sache que la démarche qui a libéré l’Algérie est la même qui saura la préserver», a-t-il ajouté. «Tel est l’objectif de mes rencontres périodiques et régulières avec vous et avec vos frères dans toutes les régions militaires, notamment lors de la supervision et de l’évaluation de l’exécution des exercices militaires qui ne représentent pas uniquement le degré de la disponibilité opérationnelle du corps de bataille de l’ANP dans cette région, mais également dénote de votre amour et votre dévouement à votre chère Patrie», a-t-il encore dit. A leur tour, les cadres et les personnels participant à cet exercice ont réitéré leur «et permanente disponibilité à défendre chaque parcelle de notre territoire national». (APS)