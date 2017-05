Tizi Ouzou : Portes ouvertes sur la gendarmerie nationale

Des journées "Portes ouvertes" sur la gendarmerie nationale sont organisées depuis hier au niveau du siège de son groupement à Tizi Ouzou. Cet évènement annuel permet à la gendarmerie nationale de s’ouvrir sur le grand public en vue de l’informer sur ses missions, ses objectifs et les moyens humains et matériels déployés pour assurer la sécurité des citoyens, a indiqué le chef du groupement, colonel Mahmoudia Idir, lors de la cérémonie d’ouverture.

Ces journées revêtent également une dimension sociale puisque la gendarmerie se rapproche du citoyen et tente de l’impliquer davantage dans le travail quotidien de ce corps de sécurité sur le terrain, notamment dans le domaine de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, a-t-il affirmé.

Il a rappelé que la gendarmerie nationale, dans le cours de son évolution, suit le développement technologique et le met au service de la préservation de la sécurité des individus et des biens au niveau local.

Elle veille également à la formation de ses effectifs sur l’utilisation du nouveau matériel de pointe, acquis dans le cadre de la lutte contre toutes forme de criminalité, et au renforcement de la sécurité de proximité, a-t-il souligné. Au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, la gendarmerie travaille sur l’élargissement de sa présence sur le terrain, à travers l’implantation de nouvelles brigades dans les daïras qui ne sont pas couvertes, a-t-il observé, rappelant que deux (02) brigades ont été ouvertes depuis le début de l’année 2017 à Tizi Rached et Azeffoun, et cinq (05) autres sont en voie d’achèvement des travaux et leur livraison interviendra avant la fin de l’année en cours. Ces journées "Portes ouvertes" se poursuivront jusqu’au 24 mai prochain, a-t-on affirmé. (APS)

Cinq nouvelles brigades



Cinq nouvelles brigades de gendarmerie nationale seront opérationnelles cet été dans la wilaya de Tizi-Ouzou​, apprend-on auprès du commandant de groupement territorial de la wilaya, le lieutenant-colonel Idir Mahmoudia. Il s’agit des brigades implantées dans les localités de Mekla, Ait Aissa Mimoune, Ain Zaouia, Timizart et Azeffoune qui est opérationnelle depuis quelques jours, selon la même source.

La brigade du lieu-dit la Crête aux limites administratives des communes de Makouda et Mizrana pourrait être, elle aussi, ouverte dès cet été, selon Idir Mahmoudia qui a, également, précisé que les travaux de réhabilitation de cette structure, ayant subi par le passé d’actes de vandalisme, touchent à leur fin.

Avec la mise en service de ces nouvelles structures, le taux de couverture sécuritaire de la wilaya par la gendarmerie nationale atteindra les 47%, selon le même responsable.

Il est à rappeler que des portes ouvertes sur le corps de la gendarmerie nationale sont organisées depuis hier au siège du groupement local. Le coup d’envoi de ces portes ouvertes qui se poursuivront jusqu'à demain a été donné par le wali de Tizi-Ouzou​.

Bel.Adrar