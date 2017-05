Tribunal criminel d’Ouargla : 15 à 18 ans de prison ferme à l’encontre de quatre narcotrafiquants

Des peines de 15 et 18 ans de prison ferme ont été prononcées, lundi, par le tribunal criminel près la Cour d’Ouargla à l’encontre de quatre narcotrafiquants condamnés pour acheminement et détention de drogue dans le cadre d’une bande criminelle organisée. Siégeant en sa seconde session criminelle au titre de l’année 2017, le tribunal criminel d’Ouargla a infligé une peine de 18 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 5 millions de dinars, à l’encontre du nommé A. H. (48 ans), auteur principal, pour acheminement, commercialisation et import illégal de drogues. Les nommés H. S. (50 ans) et A. KH (30 ans) ont écopé de 15 ans de prison ferme pour usage de faux et usage de véhicules trafiqués, tandis que A. B. H (37 ans) s’est vu infliger une peine de 10 années de prison ferme, alors que un autre individu répondant aux initiales A. B. (43 ans) a été acquitté. Selon l’arrêt de renvoi, les faits remontent à mai 2016, lorsque les éléments de la Gendarmerie nationale ont déclenché une enquête suite à des informations faisant état de l’acheminement par une bande de narcotrafiquants d’une importante quantité de drogues à destination de la région de Debdeb (wilaya d’Illizi). Les éléments de la Gendarmerie nationale ont, après avoir tendu un barrage au niveau de la région de Touggourt (160 km d’Ouargla), intercepté un camion suspect de transport de marchandises, conduit par le nommé A. KH, à bord duquel ont été dissimulés 17 quintaux de kif traité.

Les investigations menées avec le chauffeur ont permis d’identifier les acolytes avérés récidivistes en trafic de drogues. Le représentant du ministère public avait requis dans cette affaire la peine de la réclusion à perpétuité à l’encontre de l’ensemble des mis en cause pour la gravité des actes qui leur ont été reprochés. (APS)