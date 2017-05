Coopération Algero Francaise : Lutter contre la criminalité transfrontalière

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a passé en revue, hier à Alger, avec la directrice de la coopération internationale au ministère français de l’Intérieur, Sophie Hatt, les moyens de renforcer la coopération entre les polices des deux pays, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Lors de la rencontre à laquelle ont assisté des directeurs centraux de la DGSN, les deux parties ont passé en revue «les moyens de renforcer la coopération entre les polices des deux pays dans les domaines de la formation et de la police scientifique et technique pour mieux lutter contre toutes les formes de criminalité, notamment transfrontalière», a précisé la même source.

Mme Hatt s’est félicitée du «niveau exceptionnel atteint dans le domaine de la coopération entre les polices des deux pays», saluant «l’expérience et le professionnalisme de la police algérienne dans la lutte contre la criminalité et le crime organisé». (APS)