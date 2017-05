Lutte contre la criminalité : Les jeunes, maillons forts de la sûreté nationale

« Les journées d’information sur les missions de la Sûreté Nationale ont pour objectifs de faire connaître au citoyen les missions de la police, les formes de crimes et le préparer à lutter contre ces phénomènes en coordination avec la police » M. Abdelghani Hamel

Le coup d’envoi de la 70e édition des Journées d’information sur les missions de la Sûreté nationale a été donné, hier à Tiaret, par le directeur de la Santé, de l’Action sociale et des Sports de la DGSN, le contrôleur de police Boubakr Bouahmed, au nom du DG de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel. La cérémonie d’ouverture a été marquée par une revue des unités de maintien de l’ordre ainsi qu’une démonstration de karaté faite par des enfants. Une exposition des moyens techniques et logistiques des différents services de police a été également organisée lors de cet événement.

D’autre part, l’occasion a été saisie pour donner un aperçu sur l’histoire de la police algérienne, dont le premier noyau a été créé durant l’ère rostomide à Tiaret, ainsi que la préparation de la police algérienne durant la guerre de libération nationale. Quatre promotions de cadres de la police ont été alors formées en Egypte, est-il indiqué.

Le programme de cette manifestation, d’une durée de quatre jours, comprend des conférences sur l’histoire de la police, sur les dangers de la drogue et le rôle des services de la Sûreté nationale dans la lutte contre ce fléau, ainsi que sur la cybercriminalité, la conduite sécurisée, la police de proximité et la culture de la citoyenneté. Ces conférences auront pour cadre l’université Ibn Khaldoun et la maison de la culture de Tiaret.

Par ailleurs, un cross pour la catégorie minimes (garçons et filles) sera organisé à l’occasion de cette manifestation, ainsi qu’une campagne de sensibilisation sur les accidents de la route devant toucher les points de contrôle et les gares routières, en plus d’un parc de conduite pour les enfants avec l’exposition de plaques de signalisation routière. Plusieurs structures de la sûreté seront également inaugurées dans les communes de Oued Lily, Frenda et Tiaret, a-t-on annoncé.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation a vu la présence de l’inspecteur régional ouest de la sûreté, le commissaire-divisionnaire Mohand Saïd Si Amohand, des responsables des services régionaux et des directeurs des sûretés des wilayas de Tiaret, El-Bayadh, Relizane, Saïda et Tissemsilt, ainsi que les autorités civiles et militaires de la wilaya de Tiaret.



Intégration du citoyen pour faire face à la criminalité dans la société



M. Hamel a insisté sur les missions des services de la Sûreté nationale, sur l’intégration du citoyen pour faire face à la criminalité dans la société.

Le général-major Hamel a souligné, dans ce message lu par le directeur de la santé, de l’action sociale et des sports de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de police, Aboubekr Bouahmed, que «le jeune Algérien doit intégrer l’institution de la sûreté nationale pour lutter contre toute forme de criminalité». Il a ajouté que la DGSN veille à consacrer ce comportement civilisé et cette culture de citoyenneté a travers des programmes de sensibilisation et de prévention mis en œuvre à travers le pays, en activant le rôle des cellules de communication des directions de wilayas de la Sûreté nationale.

Le DGSN a expliqué que ces programmes ciblent les jeunes par le biais d’initiatives de prévention et de lutte contre la délinquance, soulignant que ces manifestations de sensibilisation ont pour objectif de faire connaître au citoyen les missions de la police, les formes de crimes et le préparer à lutter contre ces phénomènes en coordination avec la police. (APS)