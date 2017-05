22e opération de relogement à Alger : 80 logements récupérés pour fausses déclarations

Les services de la wilaya d’Alger ont récupéré, depuis le début des opérations du relogement, en mai 2014, quelque 80 logements après avoir été distribués à leurs bénéficiaires qui se sont avérés être auteurs de fausses déclarations, a révélé, hier, le wali d’Alger. S’exprimant lors d’un point de presse qu’il a animé à la veille du début de la 22e opération, Abdelkader Zoukh a confié en effet que les appartements ont été restitués par la force de la loi (décisions de justice), et assuré que les vérifications et autres contrôles de rigueur imposés pour la circonstance ont démontré que les bénéficiaires en question se sont rendus coupables de délits de fausses déclarations et de falsification de documents administratifs. «Il existe d’autres dossiers similaires qui sont toujours en justice. Nous serons sans pitié avec tous ceux qui veulent s’emparer des droits des autres», s’est-il engagé, révélant qu’au total, 2.000 dossiers ont été transmis à la justice, pour fraude. Concernant les recours, il a fait état de plus de 1.500 requêtes qui ont été examinées en 3 ans, dont 780 sont fondées et ont permis à des familles d’avoir un logement, en attendant une centaine d’autres qui sont, semble-t-il, sur la bonne voie. «Je dis et je le répète. Toute famille qui est dans son droit aura son logement. Il suffit juste de faire preuve de sagesse et de civisme, sans aller à l’anarchie et autres comportements qui nuisent au bon déroulement de l’opération. Celui qui s’estime lésé n’a qu’à apporter des documents justificatifs qui prouvent le contraire», s’est-il adressé en direction des contestataires des listes des bénéficiaires. S’agissant de cette 22e opération, M. Zoukh a indiqué que le fichier national du logement a fait état de 3.222 postulants qui ont été soumis au contrôle, dont 226 ont l’objet de résultat positif et sont de facto exclus, du moins provisoirement, en attendant les recours. «On compte 140 cas qui sont inscrits à l’AADL, 52 familles possèdent déjà un logement, alors que 28 d’entre elles ont bénéficié d’une aide de l’État, 4 familles ont des permis de construire et deux cas ayant postulé pour le logement promotionnel LPP», a-t-il fait savoir, non sans noter, à propos des logements de fonction relevant du secteur de l’éducation nationale, que la wilaya d’Alger a récupéré 600 unités. Pour revenir à cette 22e opération du relogement, celle-ci débutera aujourd’hui et portera sur 4.000 familles, dont la moitié pour la formule LSP et l’autre pour le social. Elle sera scindée en deux phases, la seconde étant programmée au cours du mois de Ramadhan.



4.000 logements seront distribués dès aujourd’hui



En majorité, les bénéficiaires occupaient des bidonvilles ou des habitations précaires, parmi lesquels 1.200 familles du bidonville d’Oued El-Hamiz, ce qui permettra de libérer la totalité des berges de ce oued sur 4 communes, en l’occurrence Rouiba, Dar El-Beida, Bordj El-Bahri et Bordj El-Kiffan.

Il y a également deux sites de caves et de terrasses au niveau de Dély Ibrahim et de Bab Ezzouar, et un site comportant des chalets à Beni Messous. Au total, 20 bidonvilles seront rayés de la cartographie de cet habitat précaire qui ternit l’image de la capitale et six circonscriptions administratives y sont concernées, à savoir Dar El-Beida, Draria, Chéraga, Bir Mourad-Raïs, El-Harrach et Bouzaréah. Zoukh a affirmé qu’en raison des examens de la 6e, prévus ce mercredi, seul un site, situé à Douéra, est concerné aujourd’hui par l’opération, du fait que ses occupants seront relogés non loin du site. Pour les autres, ce sera fait jeudi et vendredi, soit avant le début du mois béni, en attendant la deuxième partie. Pour le LSP, une première phase est prévue ce jeudi et porte sur la remise des clefs à 1.200 familles. Aussi, le wali d’Alger n’a pas manqué de donner rendez-vous, dès la rentrée sociale, pour la 23e opération du relogement devant, selon ses dire, concerner 6.000 familles. «Ce sera probablement l’opération qui va balayer le reliquat de l’habitat précaire et autres habitations anarchiques, telles les caves et les terrasses, pour ensuite se consacrer aux jeunes qui vivent à l’étroit», a promis Zoukh, en affirmant que depuis mai 2014, ce sont quelque 41.000 familles qui ont été relogées à Alger, soit l’équivalent de 200.000 personnes. Et si on ajoute les bénéficiaires des formules AADL et LPP, le chiffre est porté à 71.000 familles, soit 355.000 personnes.

S. A. M.