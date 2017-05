Forum d’El Moudjahid, Mme Saïda Benhabyles, Présidente du CRA : « Ancrer la culture de la Solidarité »

La présidente du Croissant-Rouge Algérien (CRA) regrette que l’action de solidarité se fasse en rangs dispersés, générant un manque de coordination dans ce domaine. Invité, hier, du Forum d’El Moudjahid, elle a expliqué que le CRA ne veut pas être une charge pour l’État, et que sa principale mission et de vulgariser la culture de solidarité qui s’est quelque peu effilochée, ces dernières années.

Mme Saïda Benhabyles refuse que l’on associe les activités du CRA au mois de Ramadhan seulement. Au contraire, dit-elle, c’est le mois où il est permis de souffler, car c’est tout le monde qui s’y met, pour diverses raisons. Pour Mme Benhabyles, les activités de solidarité ont lieu toute l’année, et nécessitent une grande mobilisation. C’est du moins la politique du CRA, depuis 2014. L’année où elle a été élue à la tête de cette instance. Les objectifs de la nouvelle équipe sont très clairs : vulgariser la culture de la solidarité et de l’entraide, compléter les efforts de l’État dans ce domaine et surtout ne plus être une charge pour les pouvoirs publics. Et c’est, à juste titre, que la présidente du CRA a choisi de ne plus recevoir de subventions, parce qu’une des missions de la société civile est d’apporter une plus-value à la politique de l’Algérie qui fait de la solidarité et de la justice sociale, une priorité.

Et c’est grâce aux bienfaiteurs et des sponsors, que le CRA organise des opérations d’aide, durant les intempéries ou autres circonstances, et intervient dans les 47 communes répertoriées par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, classées pauvres. Pour ce mois de Ramadhan, quelque 25.000 familles vont bénéficier d’un colis de denrées alimentaires, d’une valeur de 5.000 à 7.000 dinars. Cette aide est destinée aux nécessiteux des zones frontalières, des régions Sud, plus particulièrement les nomades, des montagnes... Elle provient de dons de bienfaiteurs, car il n’est pas question pour le CRA de faire de la solidarité avec l’argent du contribuable. Cependant, plaide la présidente du Croissant-Rouge, il faut, pour préserver la dignité des gens, offrir des sommes d’argent pour leur permettre d’acquérir les produits qu’ils désirent. Autre fait dénoncé par Mme Benhabyles, les Restos Rahma qui font le bonheur des opportunistes. Ces restaurants sont ouverts pour recevoir les nécessiteux, les sans-abris, les travailleurs des chantiers ou encore les migrants. Il faut lutter contre les profiteurs.

La présidente du CRA a profité de son passage au Forum d’El Moudjahid, pour déplorer le fait que l’action de solidarité se fasse en rangs dispersés. Résultat, il y a un grand manque de coordination dans ce domaine. Autre chose qui fait cruellement défaut, le fichier national des nécessiteux. Une revendication qui remonte à 2014. À cet effet, la conférencière appelle à la mise en place d’une commission chargée d’élaborer cette liste.

La commission comptera parmi ses membres, des représentants des ministères de la Solidarité nationale, de l’Intérieur et des Collectivités locales, du Croissant-Rouge Algérien et des Scouts. En plus, dit-elle, cette liste ne doit pas rester figée, elle doit être révisée annuellement. Cette opération nécessite un travail de proximité mené par des comités locaux. Par ailleurs, la présidente du CRA a annoncé la création d’un espace baptisé «Les Amis du CRA». Cet espace, en plus des ambassadeurs de bonne volonté (Tewfik Makhloufi, Antar Yahia Mehdi Lahcene), comptera des personnalités des mondes culturel, sportif, des affaires... Parmi les projets, l’organisation du marathon du CRA. Autre projet, mais qui n’a pas encore vu le jour, le centre de stockage des produits récoltés par le CRA. La réalisation de cette aire répondant aux normes internationales en matière d’hygiène et de sécurité est encore en phase d’étude. Pour rappel, la parcelle de terrain de 6.000 m2, sise à Douéra , a été cédée par la wilaya d’Alger, et le Forum des chefs d’entreprises s’était engagé à prendre en charge la construction. «Elle sera, entre autres, équipée de chambres froides, d’un système de gestion informatisé et de caméras de surveillance», a expliqué Mme Benhabyles, sans toutefois avancer la date de son ouverture.

En plus de ce centre de stockage, il est prévu l’ouverture de 3 centre régionaux, à l’Est, à l’Ouest et au Sud. La présidente du CRA est également revenue sur la convention signée samedi dernier avec les représentants de 18 associations activant en France, et animée par des Algériens établis dans ce pays. À propos de la prise en charge des migrants, notamment ceux des pays du Sahel, l’Algérie est un pays d’accueil, et ses ressortissants sont très bien pris en charge sur tous les plans. Rappelant, dans ce sillage, une position de principe : celle qui consiste à ne pas forcer les réfugiés à rester dans des camps prévus pour eux.

Comme cela se fait ailleurs. L’Algérie, dit-elle, a fait le choix de respecter la dignité de ceux qui ont fui leur pays. Saïda Benhabyles, qui milite pour que la solidarité ne soit pas une valeur conjoncturelle, et pour qu’elle soit réhabilitée toute l’année, elle a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, que le CRA a déjà signé une convention avec le ministère de l’Éducation pour réintroduire la vente de timbres du CRA au sein des écoles pour inculquer aux enfants les notions de solidarité. Une opération qui débutera la prochaine rentrée scolaire.

Nora Chergui