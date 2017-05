Regard : Quand le monde de l’outillage attire

Il n’est pas donné de nos jours d’être bricoleur, débrouillard, bref, un « Mister » tout qui sait manier les outils et parer à un robinet qui coince, un siphon de cuisine, en folie, une porte qui grince ou tout autre cauchemar qui surgit pour nous empoisonner la vie, en attendant de mettre la main sur un vrai professionnel, honnête, de surcroît. Et pourtant, certaines situations nous poussent, parfois, à être mécano, plombier ou couturier. Ceux qui ont ce genre de problèmes ou encore de mauvaises expériences avec les soi- disant « homologués » en savent un bout sur l’importance de se rendre utile quand il faut, là où il faut ou tout simplement maîtriser l’art de semer, à tout vent. En d’autre terme, il est vivement recommandé, par les temps qui courent, d’être bricoleur, pour vivre heureux. En effet, la débrouillardise est un passe partout et si l’on devait attribuer un diplôme à des personnes ayant appris sur le tas, sans passer par des établissements de formation spécialisés, ce seraient certainement ces hommes et ces femmes lesquels font du travail manuel, un hobby. Aujourd’hui, le bricolage a, aussi, sa place. Il est même devenu, de nos jours, avec la crise du chômage, un métier, à part entière, chez-nous, pour ne pas dire carrément un phénomène social. Rencontrer un peintre-carreleur, un plombier- électricien, n’étonnent plus personnes notamment avec la disparition pure et simple de certaines métiers qui existaient, dans un passé récent. Faire tout, soi-même, tente beaucoup, c’est un fait, à l’heure de la révolution informatique et l’implication de la toile dans la dispense de conseils et règles générales pour débutants et nouveaux initiés, via des tutoriels. A tous ceux qui rejoignent le monde de l’outillage, par passion, concours de circonstances ou découverte, un grand hommage, en leur journée mondiale car le bricolage c’est tout un art et bien-sûr, n’est pas artiste qui veut.

Samia D.