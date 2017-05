Préparation de la Saison estivale : Campagne de sensibilisation à Tizi Ouzou

Dans le cadre de sa mission de surveillance des plages et des baignades et la campagne de lutte contre les incendies de forets, la direction de la protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé hier une campagne d'information et de sensibilisation à travers les villages et communes de la wilaya, apprend de la cellule de communication de la même direction. Cette campagne qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain sera animée par les officiers des unités d'interventions conjointement avec les services de la conservation des forets, la Direction de la santé, la Direction du tourisme et les P/APC, à t-on indiqué de même source. Les thèmes de cette campagne s'articuleront sur les dangers de la mer, le danger de la baignade dans les barrages et les réservés et retenues d'eau, les incendies de forêts et de récoltes ainsi que les accidents de la circulation.

Bel.Adrar