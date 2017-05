Violente collision entre deux motos à Amoucha : 3 morts et 1 blessé grave

Rien ne semble plus affecter « la folie » de ces jeunes « motards » qui se livrent à des aventures dangereuses voir même mortelles autant sur certains espaces de la ville, en dépit des dispositions rigoureuses lises en œuvre par les services de police, que sur les routes, notamment la route nationale 9 reliant Sétif à Bejaia qui prend l’espace d’un week end estival l’allure d’un axe sur lesquels les conducteurs de véhicules sages et conscients sont obligés de redoubler de vigilance pour préserver la vie des autres et se préserver de ces innombrables conducteurs fous ,de motos en particulier qui vont jusqu’à s’exposer à la mort .

Autant de jeunes la plupart du temps à deux sur une moto, de la petite à la grosse cylindré qui s’en vont à la conquêtes de la grande bleue, visiblement trop pressés, sans se soucier de leur vie, ni celle des autres malgré et heureusement ces nombreux barrages qui sont dressés par la gendarmerie nationale sur cet axe routier et sont stationnés même à l’intérieur du tunnel de Kherrata ou ces « motards » comme des conducteurs de véhicules « s’amusent » à doubler dans les deux sens.

Les premiers résultats ne se sont d’ailleurs pas fait attendre et la mort n’a pas tardé à frapper sur cette route au vu du communiqué qui nous est parvenu samedi, des services de la protection civile qui font état d’un accident grave ayant entrainé, suite à une collision violente entre deux motos, la mort de 3 jeunes âgés respectivement de 16 et 23 ans et 1 blessé grave ( 23 ans) souffrant d’une fracture et autres blessures au dos.

Selon le capitaine de la protection civile Ahmed Lamamra ,responsable de la cellule de communications que nous avons également contacté à cet effet, les victimes ont été assistées et transférées au préalable par les services de la protection civile vers la policlinique de Amouchas ou un premier jeune de 23 ans rendra l’âme et après leur acheminement par les services de la polyclinique vers le CHU de Sétif, le décès de deux autres personnes âgées de 16 et 23 ans et qui n’ont pu survire à leurs blessures. Le quatrième jeune souffrant d’une fracture à la jambe et des blessures multiples au dos à été sauvé. Une enquête à été ouverte par les services de la gendarmerie qui se sont rendu immédiatement sur les lieux.

Un bilan qui parle de lui-même et qui est d’autant plus lourds quand on sait que ce même communiqué annonce que la permanence de vendredi a relevé 6 accidents faisant 3 morts et 16 blessés pour un été qui s’annonce visiblement chaud et qui incite plus que jamais à la sagesse et au respect du code de la route. Sinon que la rigueur prévaut dans toute sa dimension face à ces chauffards qui se croient tout permis et qui ne pensent ni à leur ni à celle des autres.

F. Zoghbi