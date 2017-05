Cancer de la Thyroïde : 1500 nouveaux cas chaque année

La pathologie thyroïdienne est très fréquente en Algérie. Elle arrive en tête des motifs de consultation en endocrinologie : 1500 nouveaux cas du cancer de la thyroïde sont enregistrés chaque année.

En marge de la tenue de la 9e semaine Internationale de la Thyroïde, organisée jeudi dernier par la Société Algérienne d’Endocrinologie et Métabolismes, SAEM, en partenariat avec le laboratoire Merck, et sous le haut parrainage du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, sur l’esplanade de la grande poste, le professeur Mourad Semrouni, président de la SAEM a déclaré que «le cancer de la thyroïde se développe le plus souvent sans provoquer de problèmes de santé ou de signes visibles. Lorsque des symptômes apparaissent, il peut s'agir d'une sensation de gêne au niveau du cou, la présence d'une petite boule à l'avant du cou ou une douleur à la gorge.»

Le Pr. Semrouni a également, indiqué que «le dépistage chez les nourrissons ne bénéficie pas de tout l’intérêt nécessaire. Il serait préférable de revenir à ce qui se faisait à l’époque, c'est-à-dire dépister l'hypothyroïdie à la naissance, entre le troisième et le cinquième jour.»

Il a rappelé que «ce dépistage ne se fait plus en Algérie, car généralement, les femmes qui accouchent ne restent pas hospitalisé, et quand on leur demande de revenir pour le dépistage, souvent elles ne le font pas.» Le Pr. Semrouni a expliqué qu’«il faut trouver avec les gynécologues, obstétriciens, pédiatres et le ministère de la Santé un moyen de reprendre le dépistage néonatal car il est fondamental».

Le président de la SAEM a expliqué que «les hormones thyroïdiennes sont fondamentales pour le développement du cerveau. Elles interviennent aussi dans la croissance. Un enfant qui n’a pas d’hormones thyroïdiennes sera de petite taille. S’il y a des désordres hormonaux en particulier, des déficits, modérés ou importants, cela va impacter sur le développement cérébral psychomoteur et celui de la taille.» Le Pr. Semrouni conseille, dans ce sens : «Si un enfant a un retard scolaire, s’il ne grandit pas correctement, il faut impérativement consulter.» Tout retard non pris en charge ne pourra jamais être rattrapé, a-il mis en garde. Le professeur a indiqué par ailleurs que «ces enfants peuvent avoir un quotient intellectuel plus bas que les enfants qui vivent dans des régions qui n’ont pas de carence en iode. Une diminution de la fertilité chez les femmes, le risque d’avortement et une augmentation de la mortalité postnatale et périnatale peuvent être également constatés.»

Selon lui, le système de sécurité ne favorise pas, non plus, les initiatives des praticiens conseillant aux parents de faire dépister les nourrissons. «Près de 850 endocrinologues assurent la prise en charge des patients dans le secteur public. 50 spécialistes sont formés annuellement,» explique le Pr. Semrouni.



Pour une prise en charge efficace



Des préoccupations sont également exprimées par les spécialistes concernant le traitement contre le cancer de la thyroïde. Des irrégularités sont relevées quant à l’administration de l’irathérapie.

Les structures de prise en charge des patients ayant reçu leur irathérapie, sont confrontées à la non-fonctionnalité des services de gamma caméra et autres moyens nécessaires pour l’accomplissement du traitement.»

À l’échelle nationale, 14 services d’endocrinologie sont fonctionnels, dont deux sans chef de service, relève la Société algérienne d’endocrinologie. La campagne cette année est intitulée : «Ce n’est pas vous : c’est votre thyroïde. Reconnaître les symptômes des troubles thyroïdiens». Elle a pour but une meilleure sensibilisation du grand public sur les troubles thyroïdiens qui passent souvent inaperçus. L’Algérie compte parmi les pays soutenant cette campagne mondiale de sensibilisation. Elle s’adresse au grand public et son objectif est d’aider à reconnaître les symptômes et les signes les plus communs aux dysfonctionnements thyroïdiens, non-diagnostiqués ou non-traités, et ce, pour y remédier.

La plupart des troubles thyroïdiens peuvent être pris en charge. Cependant, en l’absence de traitement, ils peuvent avoir des répercussions graves sur l’organisme. Des centaines de millions de personnes dans le monde (plus de 200 millions) souffriraient de problèmes de thyroïde ; 20 % seulement sont traités. Une sensibilisation et une compréhension accrue du public des troubles thyroïdiens contribueront à aider les patients et leur famille à mieux vivre avec leur maladie. Les stands ont enregistré une affluence remarquable, avec plus de 700 entretiens assurés par des praticiens au profit des visiteurs, venus exprimer leurs inquiétudes ou interrogations sur des symptômes, ou simplement demander conseil en vue d’une orientation vers les structures de prise en charge. À ce sujet Dr. Karim Bendhaou, président de Merck North & West Africa a déclaré : «Nous prenons très à cœur cette campagne. Nous voulons encourager un maximum de personnes à reconnaitre les signes de la maladie et à consulter afin d’être traités, un simple geste suffit ! Un test sanguin.

N’attendez pas plus car le traitement est accessible à tous ! Nous croyons en l’importance de l’information dans un cadre préventif et de sensibilisation. C’est pourquoi chez Merck nous mettons toutes nos compétences et notre savoir-faire, y compris dans le digital, afin de sensibiliser un plus grand nombre de personnes et propager l’information.»

Appuyant les propos du

Dr. Bendhaou, Moncef Meklati, General Manager Algeria a indiqué que : «les troubles thyroïdiens sont souvent oubliés ou mal interprétés et restent dans la majorité des cas méconnus du grand public. Le dépistage précoce à travers le dosage sanguin de la TSHus demeure un moyen simple et efficace dans la prise en charge de ces troubles qui sont dans la majorité des cas réversibles après traitement médical».

Wassila Benhamed