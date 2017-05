Palestine : Trump attendu à El-Qods

Le Président américain Donald Trump était attendu hier à El-Qods occupée, à la veille d’entretiens avec le président palestinien Mahmoud Abbas en Cisjordanie occupée, sur le processus de paix actuellement à l’arrêt depuis 2014. M. Trump s’entretiendra aujourd’hui avec le président palestinien à Beithlehem, en Cisjordanie occupée, après un entretien hier soir avec le chef du gouvernement de l’occupation israélienne Benjamin Netanyahu. Les dernières négociations israélo-palestiniennes, sous l’égide américaine, ont capoté en avril 2014. El-Qods est au cœur du conflit.

L’esplanade des Mosquées, se situant à El-Qods-Est, occupée par Israël en 1967, est annexée en 1980.

Les Palestiniens veulent faire d’El-Qods la capitale de leur État indépendant. Le président américain cherchera, lors de son périple dans la région, à «faciliter» la reprise de l’effort de paix et à obtenir des deux parties des engagements et des mesures de confiance, disent ses collaborateurs. Son administration a prévenu de ne pas attendre un vaste plan diplomatique, au cours de la visite. «Enclencher le début d’un processus ne signifie pas aller jusqu’à sa fin», a toutefois prévenu Ali El-Jarbawi, politologue palestinien. Mahmoud Abbas et Netanyahu n’ont pas eu d’entretien direct substantiel depuis 2010. M. Abbas a rapporté avoir dit à M. Trump, à la Maison- Blanche, début mai, qu’il était prêt à rencontrer Netanyahu sous son «parrainage».

M. Trump a déjà semé le trouble en prenant initialement ses distances avec la solution à deux États. La création d’un État palestinien coexistant avec Israël est la référence de la communauté internationale. Son conseiller à la sécurité nationale, le général HR McMaster, a cependant signifié que le président pourrait s’être ravisé.

Quand il rencontrera M. Abbas, Donald Trump exprimera son «désir de dignité et d’autodétermination pour les Palestiniens». Sur la colonisation, considérée par la communauté internationale comme illégale et un obstacle majeur à la paix, M. Trump a déjà réfréné Israël. Mais «nous n’avons aucune exigence de gel», a dit le nouvel ambassadeur américain David Friedman. Depuis l’élection de Trump à la présidence américaine, les activités de colonisation israélienne dans les territoires occupés ont repris sans frein. M. Trump a en outre promis pendant sa campagne électorale de déplacer l’ambassade des États-Unis à El-Qods occupée, rompant avec la diplomatie historique des États-Unis et le consensus observé par la communauté internationale du fait du statut disputé de la ville sainte.(APS)

Le Hamas dénonce les déclarations de Trump

Le mouvement palestinien Hamas s’est révolté, dans la nuit de dimanche à lundi, contre des propos tenus à son encontre par le Président américain Donald Trump, y voyant une atteinte à la résistance palestinienne, a indiqué son porte-parole.

Le Hamas refuse d’être assimilé à une organisation «terroriste», a dit Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas dans la bande de Ghaza, sous blocus israélien depuis plusieurs années. Les propos de M. Trump «visent à souiller la réputation de la résistance palestinienne», a-t-il ajouté. Mouchir El-Masri, haut responsable du Hamas, a accusé M. Trump de «s’aligner sur les politiques de l’occupant», israélien. Dans un discours à Riyad, dimanche, M. Trump a assimilé le Hamas, exemple de résistance à l’occupation israélienne, à une organisation «terroriste», citant «El-Qaïda» et «Daech».(APS)