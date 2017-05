Séminaire des Caraïbes : Le Front Polisario condamne énergiquement le comportement agressif de la délégation marocaine

Le Front Polisario a condamné lundi le comportement «agressif et irresponsable» de la délégation marocaine contre des représentants d’États souverains au dernier séminaire de l’ONU sur la décolonisation, tenu à Kingstown (Saint-Vincent et les Grenadines).

«Le comportement agressif et irresponsable contre des représentants d’États souverains, membres de l’ONU participants à des réunions officielles, que le Front Polisario condamne énergiquement, a fait prendre conscience aux délégations de la répression virulente exercée par la puissance occupante contre nos populations civiles dans les zones occupées, converties en une immense prison à ciel ouvert, indique le représentant du Front Polisario, auprès de l’ONU, Ahmed Boukhari, dans une déclaration transmise à la presse.

M. Boukhari a précisé que «devant l’échec des manœuvres et des tentatives visant à tromper les participants au séminaire, la délégation marocaine a eu recours à l’agression physique directe contre des membres de la délégation algérienne, dont a été témoin» l’ensemble des délégations qui ont pris part à cette rencontre.

Les délégations des pays, amis de la cause sahraouie, ont fait l’objet d’un véritable «harcèlement au cours des trois jours qu’a durés le séminaire et ont été témoins de la pièce théâtrale exhibée par la délégation du Maroc visant à faire croire en vain que l’agresseur a été victime d’une agression», ajoute M. Boukhari. «Ce n’est pas la première fois que le Maroc se livre à de telles manœuvres, dont l’objectif est peut-être de tromper l’opinion publique au Maroc, mais il ne peut tromper l’opinion internationale ni les États membres de l’ONU qui ont été les témoins directs de l’échec de la manœuvre et de l’agression contre la délégation de l’Algérie», enchaîne-t-il. Le représentant du Front Polisario relève que la juste cause du peuple sahraoui a triomphé à nouveau, lors de ce séminaire. «Les Nations unies ont une nouvelle fois réaffirmé le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance, et réitéré que le Front Polisario est son seul représentant légitime.»

Il note que «la tentative échouée du Maroc intervient après la résolution du Conseil de sécurité adoptée en avril dernier par laquelle l’organe onusien exhorte les deux parties, le Front Polisario et le gouvernement de la puissance occupante, à reprendre des négociations directes sous les auspices du secrétaire général de l’ONU et de son envoyé personnel, le président Horst Kohler».

M. Boukhari explique que le Maroc «continue à dresser des obstacles à la reprise des négociations par des manœuvres visant à retarder la nomination du nouvel émissaire de l’ONU». La tentative ratée du Maroc a «eu lieu au moment où la légalité internationale a été activée par notre pays pour freiner et mettre fin au pillage de nos richesses naturelles», souligne-t-il. (APS)