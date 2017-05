Espagne, 38e journée : Le Real sacré champion pour la 33e FOIS

Le Real Madrid a été sacré champion d'Espagne pour la 33e fois de son histoire, la première depuis 2012, en allant s'imposer 2-0 à Malaga lors de la 38e et dernière journée grâce à Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Ronaldo, lancé dans l'espace par Isco, a ouvert la marque dès la 2e minute de jeu et Benzema a doublé la mise avec opportunisme à la 56e minute. Le Real achève la saison avec 93 points, trois de plus que son dauphin Barcelone (90 pts), vainqueur d'Eibar (4-2). L'équipe de Zidane peut désormais viser un fabuleux doublé Liga-Ligue des champions si elle bat la Juventus Turin le 3 juin en finale de C1 à Cardiff (Pays de Galles).



Cristiano Ronaldo (attaquant du Real Madrid)

«Zidane a fait un travail phénoménal»



L'entraîneur Zinédine Zidane «a fait un travail phénoménal» sur le banc du Real Madrid, avec notamment une «gestion très intelligente» des temps de jeu de chacun, a estimé dimanche l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo après la conquête du titre de champion d'Espagne. «Il a montré une gestion très intelligente, avec ses adjoints. La preuve est là, nous avons gagné un Championnat très difficile, contre l'une des meilleures équipes du monde, à savoir le Barça», a déclaré Ronaldo en zone mixte. «Pour moi, Zidane a fait un travail phénoménal», a-t-il ajouté. De l'avis de la presse espagnole, l'une des grandes réussites du technicien français est d'avoir fait tourner constamment son effectif pour ménager ses cadres et impliquer tous ses joueurs. Ronaldo lui-même l'a reconnu, disant aborder la fin de saison plus frais après avoir disputé moins de matches à 32 ans. «Je suis très heureux. Je suis en train de réussir une fin de saison spectaculaire, meilleure que les années précédentes parce que j'ai effectué une préparation plus intelligente avec l'aide de l'entraîneur», a confirmé le quadruple Ballon d'Or, auteur de 14 buts sur ses neuf dernières apparitions, dont l'un des buts du titre dimanche soir à Malaga (2-0). «J'aide l'équipe en marquant des buts, en prenant des décisions et j'en suis heureux», a-t-il fait valoir. Le Portugais a refusé de se projeter vers la possible conquête d'un cinquième Ballon d'Or en décembre prochain, qui pourrait lui permettre d'égaler son grand rival Lionel Messi au sommet du palmarès du prestigieux trophée. «Quand tu joues bien, quand tu marques et que ton équipe gagne, évidemment cela aide pour obtenir des récompenses individuelles. Mais je ne suis pas préoccupé par cela, parce que je veux aider mes partenaires. Tous mes équipiers ont fait une saison phénoménale et au niveau collectif, je crois que c'est ma meilleure saison au Real Madrid, parce que tout le monde a du temps de jeu et tout le monde contribue. Ce titre revient à tout l'effectif du Real Madrid et à tous les supporters», a conclu Ronaldo.



Douché par ses joueurs en pleine conférence de presse



L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, vainqueur du Championnat d'Espagne dimanche en gagnant à Malaga 2-0, a vu sa conférence de presse d'après-match interrompue par ses joueurs, venus arroser le technicien français à grand renfort de champagne. «Zizou» venait de prendre place dans la salle de presse du stade de La Rosaleda et répondait à la première question lorsque plusieurs joueurs, dont le latéral brésilien Marcelo et l'attaquant Alvaro Morata, ont fait irruption en scandant «Campeones, campeones» («Champions, champions»). Zidane, un peu décontenancé, a bondi de son siège pour échapper à cette douche inattendue et il a fini par sautiller quelques instants avec ses joueurs sur le podium de la salle de presse. Les choses sont ensuite rentrées dans l'ordre et le Français a repris le fil de la conférence de presse avec le sourire, même si son costume avait l'air passablement détrempé. Avec «ZZ» sur le banc, le Real Madrid a remporté dimanche son 33e titre de champion d'Espagne, le premier depuis 2012, en allant battre Malaga 2-0 lors de la 38e et dernière journée grâce à des buts de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.