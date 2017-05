Jeux de la solidarité islamique Bakou-2017 : L’Algérie à la 6e place

Le rideau est tombé, hier à Bakou, sur la quatrième édition des jeux de la solidarité islamique, qui se sont déroulés du 11 au 22 mai. Ces joutes, qui ont regroupé environ 4.000 athlètes issus de 54 pays membres de l'organisation de la coopération islamique, ont été outrageusement dominées par le pays hôte, à savoir l'Azerbaïdjan et son voisin turc.

Les différentes compétitions ont eu lieu dans des sites sportifs ultra modernes. Les mêmes qui ont abrité les jeux Européens 2015 et qui ont été réalisés en prévision de la candidature de l'Azerbaïdjan pour les jeux olympiques 2016. Seul bémol dans cette manifestation sportive de grande envergure, ayant regroupé les athlètes de trois continents (Afrique, Europe et Asie), l'arbitrage qui n'a, pour le moins, pas été à la hauteur de l'événement. Pour sa part, l'Algérie a pris part à ces jeux avec 118 athlètes, dans 14 disciplines seulement sur les 22 retenues dans le programme général des compétitions. Il s'agit du football, handball, volley-ball, basket-ball, natation, athlétisme, haltérophilie, gymnastique, judo, judo blind (visuel), boxe, karaté, tir aux armes sportives, luttes associées. Avec une moisson de 40 médailles (7 or, 12 argent et 21 bronze), l'Algérie a terminé sixième au classement général. C'est le premier pays du continent africain et deuxième au classement des pays arabes, derrière le Bahreïn qui comptait beaucoup d'athlètes naturalisés. Dans l'ensemble, la délégation algérienne a atteint l'objectif préalablement tracé, et qui consistait à faire mieux que l'édition précédente. En 2013, en Indonésie, l'Algérie avait réalisé 19 podiums seulement (5 or, 6 argent et 8 bronze). A l'exception de l'haltérophilie où l'Algérie comptait un seul athlète (Bidani), du tir aux armes sportives, du basket-ball (3x3), dont s'était la première expérience, ou encore du handball avec sa sélection U 21, les autres disciplines ont tous tiré leur épingle du jeu. Néanmoins, la meilleure performance est à mettre à l'actif des nageurs, auteurs de 10 médailles (5 or, 2 argent et 3 bronze). Les judokas ont aussi fait le plein avec 11 médailles (1 or, 4 argent et 6 bronze). C'est aussi le cas pour l'athlétisme avec 6 podiums (1 or, 2 argent et 3 bronze). La déception est venue de la boxe. Avec 9 pugilistes engagés, cette discipline n'a pu récolter qu'une médaille de bronze.

«Sincèrement, je suis très satisfaite des performances réalisées par nos athlètes dans les différentes compétitions, même si ont avait les moyens de faire mieux. L'objectif est atteint, bien que tous les athlètes et les équipes n'ont pas eu une préparation suffisante et que l'Algérie ne s'est pas engagée avec l'ensemble de ses meilleurs sportifs dans les différentes disciplines, notamment en athlétisme. Durant les tournées que j'effectuais chaque jour sur les sites de compétition pour encourager nos athlètes, j'ai pu constater que l'Algérie dispose de jeunes talents qui ont de grandes potentialités. Je souhaite seulement que ces jeunes soient bien encadrés et bien pris en charge afin qu'ils puissent devenir de grands champions», nous a déclaré l'ancienne championne olympique du 1500 m et chef de la délégation algérienne à Bakou, à savoir Nouria Benida Merrah, à l'issue de ces joutes.

Les médailles Algériennes :



7 médailles d'or :

- Natation : Cherouati (400m, 800m, 1500m), Ousama Sahnoun (50m, 100m nage libre).

- Athlétisme : Belabouid Romaissa (saut en longueur).

- Judo : RatibaTarike (-57kg),



12 médailles d'argent :

- Judo : Houd Zordani (-66kg), Abdermane Benamadi (90jg), Nadjib Temmar (+100kg), par équipe judo

- karaté : Abdelatif Benhamed (-67kg)

- Natation : Ardjoun Abdellah (200m dos), AmelMelih (50m libre)

- Athlétisme : Amina Bettiche (3000m steeple), Arrar Yousra (saut en hauteur)

- Gymnastique : Hillal metidi (barre parallèle), Maoudj Anis (épreuve au sol), Mohamed Bourgueig (saut au cheval).



21 médailles de Bronze :

- Judo : Meriem Moussa (52kg), Oussama Djeddi (-73kg), Amina Belkadi (-63kg), Lyes Bouyakoub (-100kg), Kaouthar Ouallal ( -78kg), Sonia Asselah (+78kg)

- Judo blind (visuel) : Youcef Redjai (-73kg)

- karaté : Attif Iméne (+68kg), Imane Taleb (-50kg)

- Natation : Amel Meli (50m) Amel Melig (100m), Chouchar (200m) 4 nage.

- Athlétisme : Aminne benferar (800m), cherrabi Hicham Khalil (saut à la perche) et Amina bettiche (1500m).

- Boxe : oussama mordjan (-52kg)

- Gymnastique :Adem Bendjemline

- Luttes associées : (85 kg greco romaine), Sid Azara Bachir (80kg greco romaine), Yahiaoui kheira Chaima (lutte libre),

- Volleyball

- Football

