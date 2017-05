Réseau arabe du programme sur l’homme et la biosphère : Ouverture aujourd’hui à Alger de la 9e édition

La 9e édition du réseau arabe du programme sur l'homme et la biosphère (ArabMab) et l'atelier régional sur les économies des réserves de biosphère dans la région arabe défis et opportunités se tiendront, aujourd’hui et demain à Alger, a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Éducation nationale.

Ces deux évènements sont organisés par la commission nationale algérienne pour l'éducation, la science et la culture, et la direction générale des forêts, en collaboration avec le bureau régional de l'Organisation onusienne de l’éducation, des sciences et de la culture (UNESCO) du Caire pour les sciences et la technologie dans les pays arabes et l'ALESCO (Organisation arabe pour l’éducation, les sciences et la culture).

Ces deux rencontres seront rehaussées par la présence de la ministre de l'Éducation nationale, présidente de la commission nationale pour l'UNESCO, qui présentera une allocution, du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, du représentant du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que de hauts responsables de l'UNESCO. Il est à noter qu'en plus des représentants des comités MAB des pays arabes, prendront part aux travaux de ces deux rencontres des responsables du programme MAB au niveau du siège de l'UNESCO, ainsi qu'un représentant de Afri-Mab venant du Ghana, d'Asie-Mab venant du Kazakhstan et Europe-MAB venant d'Espagne et d'Allemagne, sachant que l'Algérie représente ArabMab. (APS)