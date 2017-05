M. Gaïd Salah en visite de travail et d’inspection à la 4e RM à Ouargla : « Préserver l’Algérie et toutes ses frontières nationales »

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a entamé, hier, une visite de travail et d’inspection dans la 4e Région militaire à Ouargla, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. Cette visite s'inscrit dans le cadre de «l’évaluation de l’exécution du programme de l’année de préparation au combat 2016/2017, à travers l’exécution d’exercices tactiques programmés et planifiés», précise la même source. Elle se projette également dans le cadre de «la dynamique du contact direct et permanent avec les personnels militaires, où qu’ils se trouvent à travers le territoire national, et à l’effet d’examiner l’état de disponibilité opérationnelle des unités de l’ANP, implantées le long des frontières et de s’enquérir de la situation sécuritaire de la Région», ajoute le communiqué. Le général de corps d'Armée a entamé la première journée de sa visite par la supervision du dispositif sécuritaire du Secteur opérationnel Nord-Est In Amenas, et l’inspection des unités déployées sur les frontières, avant de procéder, en compagnie du général major Cherif Abderrezak, commandant de la 4e RM, à l’inauguration d’une caserne dédiée à une unité des Forces de Défense aérienne du territoire, dotée de toutes les commodités de vie et de travail de terrain dans cette zone. Le vice-ministre de la Défense a également saisi l’occasion pour rencontrer les cadres et personnels de cette unité et s’enquérir de leurs conditions de travail. Il a, dans ce contexte, salué leurs efforts «laborieux et soutenus avec dévouement, aux côtés de tous les personnels de l’ANP à travers le pays, afin de préserver l’Algérie et toutes ses frontières nationales, en tout lieu et en toutes circonstances», les exhortant à être «à la hauteur des nobles missions qui leur incombent», conclut le communiqué. (APS)