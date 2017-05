Du 22 au 26 mai en Inde : Assemblées annuelles du groupe de la BAD

Les Assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) se tiendront du 22 au 26 mai en cours à Ahmedabad (Inde), auxquelles participera le ministre délégué, chargé de l’Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué.

Cette réunion annuelle de la BAD regroupera des Chefs d'Etat et de gouvernement, des dirigeants d’institutions internationales et régionales, des ONG et des chefs d’entreprises. M. Boudiaf représentera l'Algérie à ces travaux où il assistera aux sessions des Conseils des Gouverneurs dont la première sera consacrée à l’examen des activités de la BAD et de ses filiales ainsi qu’à l’adoption des rapports annuels des activités financières. Quant à la deuxième session, elle portera sur le dialogue du président de la BAD avec les gouverneurs et offrira ainsi l'occasion pour l’ensemble des Gouverneurs de cette banque régionale d’échanger avec le président et la Haute direction de cette institution sur les questions de développement du continent africain et les moyens les plus adaptés pour leur accompagnement. Lors de ces assemblées, M. Boudiaf saisira également cette opportunité pour rencontrer certains de ses homologues et les responsables d’institutions financières régionales et internationales pour explorer les possibilités les plus indiquées de coopération en vue d’accompagner le pays dans son développement économique et social. Pour rappel, la BAD, créée en 1964 pour contribuer au développement économique de pays africains, compte 80 pays membres formés de 54 pays africains et 26 non africains. L’Algérie est parmi les pays fondateurs de cette institution dont la capital dépasse actuellement les 100 milliards de dollars.

Détenant 4,2% des actions de cette banque, l’Algérie est le quatrième actionnaire parmi les pays africains et le septième dans le classement général des pays membres. Le portefeuille de la BAD pour l'Algérie comprend actuellement 12 opérations pour une enveloppe globale de 724 millions d'unités de compte (environ 1,07 milliard d'euros) comportant onze opérations d'assistance technique pour un montant de 9,1 millions de dollars, et le prêt de 900 millions d'euros qui a été entièrement décaissé, et en une seule fois, en décembre 2016. Un décret présidentiel avait approuvé en mai 2016 une souscription de l’Algérie à l’augmentation du capital de la BAD, ayant permis à l'Algérie d'acquérir 1.067 actions supplémentaires dans le capital de cette institution financière africaine. Cette augmentation de capital est découlée de l’entrée du Luxembourg et de la Turquie au capital de la BAD au titre de membres non africains, entraînant l’émission de plus de 15.000 actions supplémentaires réservées aux pays africains afin de maintenir leur ratio de 60% dans le capital de cette banque.