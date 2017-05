Journée mondiale de l’accréditation : La construction à l’ordre du jour

Instituée conjointement par l’International Accreditation Forum (IAF) et l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), la journée mondiale de l’accréditation est célébrée le 9 juin de chaque année. Un événement international qui met en avant les avantages de cette démarche dans la conduite des économies.

Il s’agit, à chaque occasion, d’associer les gouvernements, en premier lieu sur la nécessité d’asseoir les instruments nécessaires à l’appui de l’accréditation en tant que, mécanisme de régulation, de suivi et d’amélioration des fondements de la compétitivité et de l’efficience économique. Pour cette année, le thème retenu a trait au rôle de l’accréditation dans le domaine de la construction et inclut l’ensemble des intervenants dans le processus. De par sa complexité et son caractère fortement concurrentiel, le secteur constitue un défi pour les entreprises qui ambitionnent d’optimiser leurs marges tout en réduisant les coûts et en améliorant la qualité du bâti et les conditions de sécurité sur site. Dans cette optique, l’accréditation s’avère être l’outil adapté qui permet aux entreprises de gérer, mais aussi, de maîtriser le risque, d’optimiser les moyens de l’efficacité, d’établir la conformité réglementaire et de renforcer la confiance au niveau de toute la chaîne d’approvisionnement. En fait, les normes et les procédés de l’évaluation de la conformité sous accréditation sont aussi utilisés dans le domaine de la construction pour les produits et matériaux, les techniques et pratiques de construction, la santé et sécurité sur site, l’impact environnemental, et pour généraliser et les nouvelles technologies. Des enjeux majeurs d’autant plus que le domaine de la construction a un rôle essentiel dans le développement économique. Selon les données révélées par les institutions concernées par l’accréditation, le volume de construction devrait augmenter de 85 % pour atteindre 15,5 trillions de dollars en 2030 d’où l’importance de l’accréditation pour répondre aux exigences d’une construction plus intelligente, conforme aux normes de qualité, sûre, et sécurisée. Ainsi, le recours, par les entreprises de construction, à des organismes accrédités pour les besoins d’une évaluation permet d’accéder à des mesures, essais et inspections fiables susceptibles de limiter les défaillances de produits, et de concourir à la maîtrise des coûts de fabrication.

D. Akila