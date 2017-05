Yazid Benmouhoub, Directeur général de la SGBV, à propos des entreprises et de la Bourse : Deux faces d’une même monnaie

Elle visait, dans le cadre de sa modernisation, une capitalisation de 10 milliards de dollars pour cette année. L’échéance de cinq ans presque achevée, la Bourse d’Alger en est à mille lieues de son objectif. Chiffre atteint : seulement 457 millions de dollars. Intervenant hier sur les ondes de la Chaîne III, Yazid Benmouhoub, directeur général de la Société de gestion de la bourse des valeurs, appelle les entreprises privées, notamment cotées, à prendre le taureau par les cornes.

Avec à la clé l’intégration de la Bourse dans leur plan de financement, outre les financements traditionnels. «C’est à travers les investisseurs et les entreprises qui s’y introduisent, que la Bourse jouera pleinement son rôle», précise M. Benmouhoub. Pour expliquer cette réticence, il évoque entre autres raisons «le manque de culture boursière, l’absence d’environnement et de ressource humaine spécialisée», mais surtout la surliquidité et les mécanismes d’aides instaurés, auparavant, par les pouvoirs publics qui ont «évincé» la Bourse comme moyen de financement. Le même responsable relève à ce titre, une pénurie des professionnels de la finance tels les analystes financiers et les conseillers financiers dont les entreprises ont besoin dans leur aide à la décision pour s'engager dans les opérations boursières.



Redynamisation de la Bourse : un nécessaire déclic



Qu’en est-il des entreprises publiques ? Même si elle s’avère «longue», l’introduction en bourse de 8 entités, annoncée en 2013 par le CPE, est «toujours maintenue». L’étape d’évaluation de certaines d’entre elles, à l’instar de Mobilis, CPA et Cosider «est pratiquement achevée». Avec seulement 5 sociétés (Saïdal, El-Aurassi, Alliance Assurances, NCA Rouiba et Biopharm), en 20 ans d’existence, il est légitime de s’interroger sur l’avenir de ladite institution. Evoquant un «nécessaire déclic», son premier responsable estime qu’avec la baisse des liquidités bancaires et «le stress financier qui s’est installé», la Bourse d’Alger pourrait aujourd'hui plus qu'avant jouer un rôle plus dynamique dans le financement de l'économie nationale, et a toutes les chances de devenir un palliatif au financement des entreprises.

Pour y parvenir, s’imposent «d’autres mesures d’accompagnement». Le facteur fiscal, tel que l’exonération d’impôts sur les placements et la réduction d’impôt sur l’IBS, ne peut suffire, à lui seul, pour «dynamiser le marché». Avec davantage de dynamisme des entreprises appelées à plus de visibilité, M. Benmouhoub dira que la Bourse jouera son rôle dans le cadre du nouveau modèle économique adopté par le gouvernement. Le Conseil des participations de l`Etat (CPE), rappelons-le, avait donné, en 2013, son aval à huit entreprises publiques pour l’ouverture ou l`augmentation de leur capital social à travers la Bourse.

Il s’agit de trois cimenteries relevant du groupe public GICA (dont celle d’Aïn Kebira), du Crédit populaire d’Algérie (CPA), de la compagnie d'assurance CAAR, de Cosider Carrières (filiale du groupe Cosider), de l’entreprise Hydro-aménagement et de Mobilis. Toutefois, la souscription de la Société des ciments d’Aïn-Kebira (SCAEK) en 2016 a été déclarée «infructueuse» et retirée, puisque la réglementation exige un minimum de 20% du montant total de la souscription alors que la levée de fonds avait atteint à peine 5% des 18,95 milliards de dinars que cette entreprise espérait lever sur le marché financier. M. Benmouhoub n’écarte pas une éventuelle admission de la dite cimenterie, avec comme seule exigence de répondre aux conditions requises.



Un CAC 40 algérien ?pourquoi pas !



A ce propos, M. Benmouhoub a considéré que le montant visé par la SCAEK était trop élevé, en relevant que cet appel à souscription était la deuxième plus grosse opération d'introduction en Bourse dans la région Mena. L'échec de cette opération s'explique également, selon lui, par son timing défavorable qui avait coïncidé non seulement avec l'entrée de Biopharm en Bourse et le lancement de l'emprunt obligataire pour la croissance mais aussi avec le mois de Ramadhan et la saison estivale. Outre son rôle dans le financement de l'économie, l'introduction en Bourse facilite également la pénétration des produits algériens aux marchés extérieurs du fait que les entreprises potentiellement exportatrices cotées en bourse gagnent généralement en crédibilité auprès de leurs clients étrangers. A une question liée à l’obligation de clôture comptable pour intégrer la Bourse, le DG de la SGVB dira qu’en en termes de divulgation des informations financières, les entreprises doivent divulguer leurs informations au moins deux fois par an. Un CAC 40 algérien est-il possible? «Oui», répond M. Benmouhoub sans pour autant donner plus de détails.

