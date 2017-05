Haute Commission mixte algéro-brésilienne : Relancer la concertation politique

La préparation de la 5e session de la Haute Commission mixte algéro-brésilienne et les voies de développement des relations bilatérales ont été, hier, au centre des entretiens entre le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassen Rabehi et le directeur général adjoint au ministère des Relations extérieures du Brésil, Fernando Jose Marroni De Abreu. M. Rabehi a salué, dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, les relations d'amitié et de coopération « privilégiées » entre l'Algérie et le Brésil, précisant qu'il « est prévu la relance des concertations politiques » entre les deux pays.

Les deux parties ont évoqué la tenue de la 5e session de la Haute Commission mixte algéro-brésilienne, prévue au Brésil, a-t-il ajouté. Elles ont examiné différentes questions d'intérêt commun et échangé les analyses et les vues à ce sujet. « Comme à l'accoutumée, nous sommes parvenus à une convergence totale des vues, vu la vision des deux pays en matière de relations extérieures, affirmant le principe de non-ingérence dans les affaires des autres pays et le non-recours à l'utilisation de la force dans les relations internationales, outre l'adoption des solutions diplomatiques et politiques dans la gestion des crises et le respect des droits des peuples à l'autodétermination ».

Le SG du ministère des AE a évoqué les perspectives « prometteuses » de cette coopération bilatérale, réaffirmant « la forte volonté des autorités des deux pays » à les renforcer davantage. Le responsable brésilien a affirmé, pour sa part, que sa présence en Algérie s'inscrivait dans le cadre « du renforcement des relations bilatérales qui sont excellentes », rappelant que les deux parties « avaient entamé la tenue de réunions inscrites dans le cadre du mécanisme de concertation politique et de dialogue stratégique ». Il a indiqué être porteur d'une invitation destinée au ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, de la part de son homologue brésilien, pour effectuer une visite au Brésil.

M. Marroni De Abreu a passé en revue les opportunités de coopération offertes aux deux parties notamment dans les domaines de l'industrie, de l'investissement et des échanges commerciaux, contenus dans le riche agenda élaboré en matière de relance de ce domaine, soulignant la visite prévue du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb au Brésil. (APS)