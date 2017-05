M. BOUCHOUAREB au Forum économique mondial : « LES RéFORMES, UN IMPéRATIF »

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a affirmé, hier en Jordanie, que les réformes menées par l'Algérie, ces dernières années, étaient aujourd'hui «impératives et nécessaires», soulignant que la nouvelle Constitution avait permis à l'Algérie d'entamer la deuxième génération des réformes tant au plan politique qu'économique.

M. Bouchouareb qui participait à une séance de dialogue sur les réformes de la région MENA tenue en marge du Forum économique mondial en mer Morte en Jordanie, a déclaré que la nouvelle Constitution en 2016 « a ancré politiquement une démocratie flexible en

Algérie et octroyé une identité spéciale à l'économie nationale à travers de nouvelles lois ayant accompagnées davantage et d'une manière efficace la croissance économique actuelle, notamment la loi sur les investissements à laquelle on avait introduit 22 articles en vue de faciliter les investissements étrangers et locaux ».

Cette loi « est aujourd'hui reconnue par la Banque mondiale et le FMI, vu ses avantages et motivations qui tiennent compte de la mutation profonde et effrénée dans le monde, à laquelle notre économie doit s'adapter si nous voulons avoir la place qui nous revient parmi les nations », a-t-il soutenu.

M. Bouchouareb a également mis l'accent sur « la nécessité de considérer ces réformes économiques en Algérie pour pouvoir prétendre à la compétitivité internationale » qualifiée par le ministre de « rude ». Evoquant les perspectives de réussite des réformes en Algérie et leur contribution à développer et diversifier l'économie nationale, le ministre a mis l'accent lors de ce Forum économique mondial sur « l'importance de la stabilité et la sécurité pour la réussite de toute opération politique et économique », rappelant à l'occasion les démarches du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à atteindre cet objectif depuis son investiture en 1999. Il a évoqué dans ce sens, le pacte social conclu entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, lequel a fait l'unanimité vis-à-vis des réformes politiques et économiques engagées par l'Algérie, affirmant que le citoyen algérien était totalement convaincu de l'importance d'aller de l'avant en faveur de la réalisation des réformes. Il a expliqué, en outre, que la stabilité et la sécurité « nous ont permis d'engager des réformes et des mutations de deuxième génération sur le plan politique, à travers l'amendement de la Constitution, qui a consacré la démocratie et le pluralisme équitable et a permis, pour la première fois, d'ériger l'économie nationale en économie libre à caractère social ». Le ministre a ajouté que « les réformes et l'amendement de la Constitution ont permis également de promulguer plusieurs lois, considérées comme une base juridique permettant de promouvoir l'économie, à même de changer toutes les lois financières » précisant que ces réformes « ont amélioré le climat d'investissement et offert des opportunités aux entreprises pour qu'elles assurent leur continuité et garantissent une compétitivité internationale à leurs produits ». M. Bouchouareb a saisi cette occasion pour mettre en exergue les réalisations de l'Algérie vis-à-vis des jeunes afin qu'ils puissent contribuer au processus de développement dans divers domaines, soulignant le rôle de la loi relative aux petites et moyennes entreprises (PME), dans le soutien aux micro-entreprises en faveur de la création de richesses.

S'agissant de l'énergie et de la transition énergétique en Algérie, le ministre a évoqué le programme élaboré par l'Algérie, portant production de 22.000 mégawatts d'énergies nouvelles et renouvelables, dans le cadre de la diversification de l'usage de l'énergie et de la préparation de son passage à l'après-pétrole et gaz. Le ministre de l'Industrie a mis en avant l'importance des réformes opérées sans cesse sur l'économie nationale, ainsi que l'importance d'avoir une vision commune dans la prise de décision qui permet la diversification et la promotion de l'économie nationale. (APS)