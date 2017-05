Tramway de Mostaganem : Les travaux à l’arrêt

La société espagnole «Corsan Corviam», chargée de l’aménagement du tracé du tramway de Mostaganem, a déclaré faillite; et a demandé de résilier le contrat, a-t-on appris du wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar. En marge de sa visite d’inspection de plusieurs projets au chef-lieu de wilaya, le wali a fait savoir que les travaux du tramway sont à l'arrêt, après que la société espagnole eut demandé, la semaine dernière, la résiliation du contrat et a déclaré faillite. Le même responsable a ajouté qu’il a présenté, la semaine dernière, un rapport détaillé sur la situation du projet au ministre des Travaux publics et des Transports, qui a dépêché des directeurs centraux et des représentants de l'entreprise «Métro d’Alger», initiatrice du projet, soulignant qu'il a été convenu de trouver un nouveau calendrier au projet la semaine prochaine. Le wali a également indiqué que des contacts sont en cours avec d’autres sociétés, dont les deux sociétés chargées de la réalisation des tramways de Sidi Bel-Abbès et d'Ouargla, pour l’achèvement des travaux du tramway de Mostaganem, proposant de confier certains travaux liés à l’ouverture des routes devant la circulation à l'entreprise de distribution de matériaux de construction «EDIMCO», en attendant le choix d’une société pour achever les travaux. Le projet du tramway de Mostaganem a été confié au groupe composé des sociétés «Esolux» et Corsan Corviam» (Espagne), et la société française «Alstom». Une rencontre a été tenue auparavant au siège du ministère des Travaux publics et des Transports en présence des cadres du ministère, du wali de Mostaganem et des représentants du groupe espagnol-français chargé des travaux, et un délai supplémentaire de 12 mois a été accordé à partir d’avril dernier à la société de réalisation qui a proposé un délai de 20 mois pour l’achèvement des travaux et le renforcement des chantiers pour la livraison du projet à la fin du premier semestre 2018. Le projet initialement prévu d’être livré le 15 janvier 2017, selon le contrat, a été lancé en août 2013, pour un coût de 26,5 milliards DA. Ce projet générant 1.000 emplois s’étend sur un tracé 14,2 kilomètres. Il comporte 24 stations sur deux lignes, dont une reliant «Salamandre» au pôle universitaire de Kharouba passant par le centre-ville et haï «Tijditt» et la faculté de médecine sur 12,2 km. La seconde ligne reliera l’ancienne gare ferroviaire à la gare routière de transport de voyageurs de la cité «5 juillet» passant par haï Benyahia-Belkacem sur 2 km. Ce moyen de transport moderne disposera de 25 rames pouvant transporter 5.000 passagers à l’heure. (APS)