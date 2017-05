Transport maritime : Facilitation des mesures de transit à bord des navires

La Direction générale de la Sûreté nationale a procédé à la généralisation des procédures de contrôle à bord des navires de transport des voyageurs, en prévision de la saison estivale, à travers le déploiement de sections naviguantes de la police des frontières, au niveau des ports d'Oran, Mostaganem, Béjaïa et Skikda, a indiqué samedi un communiqué de la DGSN.

Lesdites brigades composées «d'éléments de police qualifiés en matière de prise en charge des voyageurs algériens» veilleront à faciliter les procédures de transit à bord des navires provenant de l'étranger, une mesure dont la généralisation est à même de «renforcer les mesures de facilités prises par la DGSN au niveau des postes frontaliers déployés à travers la bande frontalière de l'Algérie», ajoute la même source. Ladite démarche intervient suite «à la forte satisfaction des membres de la communauté algérienne résidant à l'étranger durant la saison estivale 2016», et ce après la décision de la DGSN de créer une brigade naviguante de la police des frontières, et le choix du port d'Alger en tant que modèle pour le lancement de cette initiative, en assurant «tous les moyens matériels et humains pour la faire aboutir au service des voyageurs», ajoute le communiqué. Ladite démarche «vise à renforcer le service public et à jeter les bases de la coopération et de la communication entre la police algérienne et les différentes franges de la société, y compris la communauté algérienne établie à étranger», partant du principe de «renforcement des valeurs d'entraide sociale entre Algériens, et en réservant un bon accueil aux émigrés en visite en Algérie, à travers la garantie de toutes les mesures nécessaires à même de faciliter le transit au niveau des points de contrôle», ajoute le communiqué. (APS)