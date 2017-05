Notre Forum de l’Économie

Le directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a profité de son passage au Forum Économie d’El Moudjahid, pour mettre en avant la précarité financière de l’entreprise qu’il gère depuis 2013. Une situation difficile, et ce en dépit des dotations de l’État. Par ailleurs, il a annoncé le projet de création de la police des chemins de fer, pour peu que le cadre légal soit mis en place. Quant à l’ouverture de la ligne Annaba - Tunis, il s’agit d’un report dû à des aspects techniques liés au réseau algérien.

Yacine Bendjaballah, est un homme pragmatique. C’est sans complexe qu’il parle de la situation financière de la société qui emploie 12.500 agents. Dans une communication, intitulée «La SNTF entre réalités et perspectives», le DG a énuméré des chiffres qui en disent long sur les conditions dans lesquelles évolue la SNTF, avec tous les défis qu’elle doit relever. Son actif, le niveau d’emprunt, son plan de charge, sa difficulté de la trésorerie, maintenue tout de même à 21 milliards de dinars depuis 2011, sans aggravation du déficit... tout a été exposé sans ambages. Si la réalité paraît difficile, en dépit des dotations de l’État, ce n’est pas l’œuvre du hasard.

Les raisons sont connues, et la principale remonte à la décennie noire où 68% du matériel a été saccagé, et où les réalisations avaient connu une baisse très importante. La SNTF, comme un grand nombre d’entreprises, n’a pu renouer avec la stabilité qu’a partir des années 2000. Depuis, beaucoup a été fait, et la stratégie de développement de l’entreprise a pour fond le standard international. Pour cela, elle repose sur un triptyque, à savoir un haut niveau de sécurité ferroviaire, une productivité optimale des ressources et enfin la performance de la gestion. «La conformité aux standards internationaux, selon le DG de la SNTF, commence avec l’acquisition de nouvelles technologies, telles que les postes d’aiguillage électronique et les postes de commandes centralisés.»

L’ouverture de nouvelles lignes, à l’image d’Alger – Tizi Ouzou ou d’Alger – Birtouta, Oran – Béchar, ont montré que la demande sur ce mode de transport tend vers une croissance importante. Dans ce sillage, la SNTF a procédé à l’acquisition de nouveaux autorails et entrepris la rénovation d’anciens trains. Une opération menée par des équipes 100% algérienne et inscrite dans le cadre de la mise à niveau des moyens de production. Autre nouveauté, toutes les rames seront équipées d’un système de climatisation ultramoderne. La climatisation sera fonctionnelle, selon les dires de M. Bendjaballah, même quand le train sera à l’arrêt, et pour mieux répondre à une clientèle de plus en plus exigeante. Le plus important est de savoir quelle est la stratégie de la SNTF, pour ne plus compter sur l’État ? Pour justement compter sur ses propres recettes, la société est appelée à transporter 60 millions de voyageurs et 17 millions de tonnes de marchandises. Si les chiffres avancés paraissent éloquents, cet objectif est, aux yeux du conférencier, à la portée de l’entreprise. D’autant plus que l’intérêt pour le transport à bord d’un train est grandissant. Dans ce sillage, il faut rappeler tout l’intérêt qu’avait suscité l’annonce de l’ouverture de la ligne Annaba – Tunis. Annoncée pour le 2 de ce mois, l’ouverture a été reportée, pour des raisons techniques, a expliqué le DG de la SNTF, qui n’a cependant avancé aucune date, tant que les travaux sur le réseau algérien n’ont pas été achevés. Mais, en ce qui concerne le retour massif vers le transport ferroviaire, le constat a été fait dans les nouvelles lignes réalisées, à l’image d’Alger – Tizi Ouzou (archicomble). Pour y faire face, il est prévu, au mois de juin, la sortie des anciennes voitures réhabilitées pour pouvoir faire face à la demande, et surtout minimiser la pression sur le matériel, et il faut s’attendre à la prochaine ligne Alger– aéroport Houari- Boumediène, ce qui sous entend le renforcement de la flotte. Le développement du rail, a expliqué le conférencier, reste tributaire de son environnement. À ce propos, il est revenu sur les conditions de travail des conducteurs. Un métier en voie de disparition.

Si à l’intérieur du train, elles se sont beaucoup améliorées, à l’extérieur, les actes de vandalisme, les cités construites au bord de chemins de fer... et au final, dit-il, on parle du train qui tue. Pour bien résumer la situation, le DG de la SNTF a présenté une vidéo, montrant un train rapide traversant un marché. C’est tout dire. Pour revenir aux actes de vandalisme, et notamment le phénomène de jet de pierres, M. Bendjaballah a indiqué que les conducteurs redoutent la période des vacances, c’est pourquoi il estime que pour lutter sur cet état de fait qui pèse sur le budget de l’entreprise, il faut la participation de tous. Autre problématique abordée, lors du Forum, celle de la sécurité dans les trains. Pour y parvenir, et pour permettre aux services de sécurité d’accomplir d’autres missions, 1.200 agents ont été formés, et portent un uniforme qui les distingue des autres agents de la SNTF. Le premier responsable de cette société a révélé un projet de création de la police des chemins des de fer. Un projet en attente d’un cadre légal. À la question de savoir quel est la ligne la plus rentable, le directeur général, répond que c’est la ligne Oran – Béchar, suivie d’Alger – Béjaïa, Alger – Chlef et Alger – Oran. En parlant de rentabilité des lignes, cela évoque la fraude, qui est, selon le conférencier, de l’ordre de 30%. C’est pour cette raison que la pénalité est très importante. Celui qui se fait attraper, lors d’un contrôle, aura à payer l’équivalent de 10 voyageurs. Enfin, il faut souligner que le directeur général de la SNTF n’aime pas beaucoup l’appellation TGV, il préfère parler de LGV ( ligne à grand vitesse), car la vitesse maximale en Algérie est de 160 km/ heure. Pour l’invité du Forum, on ne peut parler de grande vitesse, si l’environnement n’est pas préparé.

Nora Chergui