L’algérie représentée à un haut niveau au Sommet islamo-américain de riyad : Intensifier la coopération pour régler les conflits

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a indiqué, hier à Riyad, que la solution aux crises affectant la Syrie, le Yémen et la Libye « passe inéluctablement par un processus politique concerté » sans exclusive, affirmant que « les options militaires sont infructueuses ».

Dans une allocution au sommet islamo-américain qui se tient dans la capitale saoudienne, M. Bensalah a souligné la conviction des participants que la solution aux crises qui affectent ces pays frères passait par un processus politique concerté sans exclusive et que les options militaires sont infructueuses étant donnée la situation de plus en plus complexe et la catastrophe humanitaire induite, la pire de ce siècle, a-t-il dit. « Notre présence à ce sommet participe d’un sens de responsabilité historique et d’une volonté d’adhésion à toute approche visant à trouver des solutions inclusives et radicales aux crises en Syrie, au Yémen et en Libye, épargner à nos frères davantage de drames humanitaires et de destruction et permettre de faire face à la violence sectaire et au terrorisme sauvage de Daech », a ajouté le président de la chambre haute du Parlement. Après avoir relevé que « le terrorisme nourrit et se nourrit de la violence sectaire » et que « le règlement politique de ces crises mettra la communauté internationale dans une meilleure position pour y faire face et l’éradiquer », M. Bensalah a affirmé que « l’Algérie salue la tenue de ce sommet, en ce moment particulier, partant de son attachement à l’importance du raffermissement des relations de coopération historiques entre le monde arabo-islamique et les Etats-Unis, et de sa conviction que les conjonctures politiques, sécuritaires et humaines que traversent notre région, imposent avec acuité une intensification de la concertation et une conjugaison des efforts pour les dépasser ». Le représentant du Président de la République à ce sommet a exprimé, à ce propos, le vœux de voir « la forte amitié qui lie nos pays aux Etats-Unis d’Amérique sous-tendre une volonté à asseoir ensemble un partenariat arabo-musulman exemplaire et pour un nouveau Moyen-Orient, qui réunit et ne divise pas. Un espace affranchi des tensions et au sein duquel l’ensemble de ses peuples, sans exception aucune, jouissent de la paix et de la prospérité économique », a-t-il ajouté. M. Bensalah a néanmoins relevé qu’« un tel objectif ne saurait être réalisé sans permettre au peuple palestinien de recouvrer son droit légitime à l’édification de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale », saluant à cette occasion « l’engagement » du Président américain Donald Trump en faveur de la « relance du processus des négociations, en vue de parvenir à une solution que nous souhaitons, a-t-il dit « juste, durable, globale basée sur le principe de deux Etats, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité ». Après avoir transmis les salutations du Président Bouteflika à son homologue américain et sa détermination à consentir davantage d’efforts pour la promotion des relations bilatérales au service des intérêts des deux pays et peuples amis, M. Bensalah a salué les « bonnes » relations entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique. A ce titre, M. Bensalah a rappelé que ces bonnes relations puisent leur force et leur spécificité de deux événements historiques, à savoir « la reconnaissance par l’Algérie des Etats-Unis d’Amérique en 1783 et le soutien de l’Amérique à la lutte du peuple algérien pour l’indépendance », ajoutant que « grâce au dialogue stratégique que nous avons mis en place ensemble, nous avons été en mesure d’établir un partenariat solide pour lutter contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes au Sahel et dans le Sahara et converger vers une approche homogène concernant la situation au Mali et en Libye ».



M. Bensalah s’entretient avec les Présidents Béji Caid Essebsi, Donald Trump et le Roi Salmane Ben Abdelaziz



Peu avant l'ouverture du sommet, le roi Salmane Ben Abdelaziz d'Arabie saoudite a déclaré que « le sommet Monde arabo-musulman / Etats-Unis aura un impact positif sur la région et sur le monde », avant d'ajouter : « Nous allons renforcer notre coopération contre l'extrémisme et le terrorisme ». Par ailleurs, M. Bensalah a été reçu hier à Riyad par le président tunisien Béji Caïd Essebsi, avec qui il a passé en revue les relations bilatérales et échangé les vues sur plusieurs questions, notamment la situation en Libye, soulignant la nécessité d'aboutir à un règlement pacifique, indique un communiqué du Conseil de la nation (CN). Cette rencontre a permis de « passer en revue les relations bilatérales stratégiques et les moyens de les promouvoir, notamment après la rencontre entre le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et le Président tunisien, Béji Caid Essebsi », précise la même source. M. Bensalah et le Président Essebsi « ont échangé leurs vues sur les questions d'intérêt commun, notamment la situation en Libye » soulignant « l'impératif d'un règlement pacifique et d'un dialogue interlibyen inclusif », ajoute le communiqué. M. Bensalah s’est également entretenu avec le Président Donald Trump peu avant le lancement des travaux du Sommet auquel il a transmis les salutations du Président Bouteflika.

Le Président américain a “chargé M. Bensalah de transmettre ses salutations au Président Bouteflika et de lui faire part de sa détermination à hisser le niveau de la coopération bilatérale”, a indiqué une source proche de la délégation algérienne. Enfin, le président du Conseil de la nation s’est entretenu avec le Serviteur des deux Lieux saints de l’islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz qui l’a chargé de transmettre “ses remerciements au Président de la République pour avoir accepté son invitation à prendre part au sommet islamo-américain”, exprimant par la même occasion son souhait de voir “les relations bilatérales s’élever au niveau des aspirations des deux peuples et des deux pays”.

Le président de la Chambre haute du parlement, a remercié, pour sa part, le Serviteur des deux Lieux saints de l’islam, pour l’invitation de l’Algérie à ce sommet. (APS)



Ressusciter le processus de paix

Le Président américain, Donald Trump, se rend aujourd’hui et demain à El Qods et en Cisjordanie occupées avec l'espoir de ressusciter les négociations de paix israélo-palestiniennes à l'arrêt depuis 2014.

Le Président américain cherchera lors de son périple, dans la région, à « faciliter » la reprise de l'effort de paix et à obtenir des deux parties des engagements et des mesures de confiance, disent ses collaborateurs. « Enclencher le début d'un processus ne signifie pas aller jusqu'à sa fin », a toutefois prévenu Ali al-Jarbawi, politologue palestinien. Les dernières négociations de paix, sous les auspices des Etats-Unis, ont capoté en 2014. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, et le chef du gouvernement de l'occupation israélienne, Benjamin Netanyahu, n'ont pas eu d'entretien direct substantiel depuis 2010. M. Abbas a rapporté avoir dit à M. Trump à la Maison-Blanche, début mai, qu'il était prêt à rencontrer M. Netanyahu sous son « parrainage ». M. Trump a déjà semé le trouble en prenant initialement ses distances avec la solution à deux Etats. La création d'un Etat palestinien coexistant avec Israël est la référence de la communauté internationale. Son conseiller à la Sécurité nationale, le général HR McMaster, a cependant signifié que le président pourrait s'être ravisé. Quand il rencontrera M. Abbas, Donald Trump exprimera son « désir de dignité et d'autodétermination pour les Palestiniens ».

Sur la colonisation, considérée par la communauté internationale comme illégale et un obstacle majeur à la paix, M. Trump a déjà réfréné Israël. Mais « nous n'avons aucune exigence de gel », a dit le nouvel ambassadeur américain David Friedman. (APS)



M. Louei Aissa, ambassadeur de Palestine en Algérie

Mettre fin à la division dans les rangs des Palestiniens

L'ambassadeur palestinien à Alger, Louei Aissa, a estimé, hier, important de mettre fin à la division dans les rangs des Palestiniens tant elle constitue une véritable menace pour le devenir du pays, souhaitant voir un changement dans la vision américaine vis-à-vis de la cause palestinienne avec l'accession du Président Trump au pouvoir afin d'aplanir les obstacles qui se dressent devant le règlement définitif de la question. « Il est important de mettre fin à la division qui règne dans les rangs palestiniens tant elle constitue une menace pour le devenir de la Palestine », a indiqué l'ambassadeur palestinien en marge du mouvement de solidarité avec les détenus palestiniens en grève de la faim, organisé par des journalistes algériens au siège de l'ambassade à Alger, mettant en garde contre l'impact de la « divergence interne pouvant hypothéquer la cause palestinienne ». Evoquant la visite du Président américain, Donald Trump, au Moyen-Orient, il a précisé que « le président affiche la vision américaine à l'égard de notre question. Il nous a habitués aux surprises et nous espérons que celle-ci sera positive », soulignant que « depuis son élection à la présidence, nous tentons d'établir un dialogue sérieux avec lui et il y a du nouveau concernant le transfert du siège de l'ambassade américaine à Al Qods, sa rencontre avec Mahmoud Abbas et le mur d'Al Buraq (mur des lamentations) outre le fait d'évoquer une éventuelle solution à la cause palestinienne. Tout cela constitue des indices positifs, a-t-il tenu à dire. Concernant le mouvement de solidarité avec les détenus palestiniens, l'ambassadeur palestinien a salué le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne et les efforts des médias visant à appuyer la cause et la protéger de l'oubli à la lumière des changements qui surviennent de par le monde », ajoutant que « les Algériens peuvent ne pas tomber d'accord sur des questions internes mais leur position reste une et unifiée dès qu'il est question de la Palestine. Il a affirmé également, que le message médiatique fait face à la tentative d'étouffement de la question palestinienne » à travers l'orientation de l'opinion publique internationale faisant remarquer que « nous ne sommes pas des terroristes ni notre religion prône le terrorisme ni nos martyrs » ce qui en appelle à une mobilisation médiatique d'envergure permanente afin de « nous prémunir des campagnes tendancieuses de tromperie ». L'intérêt qu'accorde au quotidien les médias algériens à la question palestinienne et les efforts des journalistes pour soutenir leurs pairs en Palestine « nous renseigne sur l'Algérie dont le match entre les équipes algérienne et palestinienne qui véhiculait un message fort que les grandes conférences et rencontres n'ont pu transmettre ». Des dizaines de journalistes, d'écrivains et de personnalités politiques participant à ce mouvement de solidarité ont exprimé leur soutien total aux prisonniers palestiniens détenus dans les prisons de l'occupation et victimes des pires crimes contre l'humanité. Les participants ont par ailleurs, appelé les gouvernements à travers le monde, les grandes puissances, les instances internationales et les organisations des droits de l'homme à « assumer leurs responsabilités juridique, humanitaire et morale pour agir rapidement et convoquer une réunion extraordinaire afin d'examiner les violations israéliennes contre les prisonniers palestiniens ». Ils ont en outre, appelé les personnalités médiatiques et les caricaturistes à l'étranger à sensibiliser l'opinion internationale aux souffrances qu'endurent ces détenus pour mettre fin aux pratiques israéliennes barbares. Le président du Syndicat des journalistes palestiniens, diplômé de l'université d'Alger, Nasser Abou Bakr, a exprimé dans un entretien téléphonique sa gratitude aux journalistes algériens pour ce mouvement de solidarité, affirmant « vous avez toujours été aux côtés de la Palestine et cette action prouve que l'Algérie sera toujours à nos côtés et nous en sommes fiers ». (APS)