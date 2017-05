RND : soutien au candidat du FLN

Le Rassemblement national démocratique (RND) a instruit ses nouveaux députés à soutenir le candidat du parti du Front de libération nationale (FLN) à l’élection à la présidence de l’Assemblée populaire nationale (APN), a indiqué hier un communiqué du parti.

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a réuni dimanche les nouveaux députés du parti au cours d'une rencontre qui a été « l’occasion de les informer de la désignation de leur chef de groupe parlementaire, en la personne de Belabès Belabès, député de Djelfa et membre du Bureau national et de les doter de premières instructions pour l’accomplissement de leur mission parlementaire, à travers notamment, le soutien du candidat du parti du FLN à l’élection à la présidence de l’APN, l’appui au gouvernement dans la mise en œuvre du programme de Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République », précise le communiqué du parti.

Cette rencontre a été également une occasion d'instruire les nouveaux députés de « développer la concertation avec les groupes parlementaires des autres partis qui participeront au gouvernement et de maintenir un contact permanent avec la population dans leurs circonscriptions électorales tout en contribuant au règlement de ses préoccupations auprès des autorités locales et nationales ». (APS)