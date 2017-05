M. Grine à propos de la DEONTOLOGIE DE LA PRESSE : UNE AMELIORATION GLOBALE

« Il y a une amélioration en matière de respect de l’éthique et de la déontologie depuis le lancement des cycles de formation en faveur des journalistes en 2014», a affirmé, le ministre de la Communication.

La fusion des six journaux publics (El Moudjahid, Echaab, El Massa, Horizons, El Djoumhouria et Ennasr) en un seul groupe de presse obéit à l’idée de mutualiser les efforts et de créer une meilleure synergie», a indiqué hier, à Alger, le ministre de la Communication, Hamid Grine. S’exprimant lors d une conférence sur le «droit de l’image : problème d’aujourd’hui et défis de demain» organisée à l’Ecole supérieure de journalisme, le ministre a expliqué qu’aucun de ces quotidiens ne sera converti en hebdomadaire.

M. Grine a également assuré que l’ensemble des emplois seront préservés aussi bien pour les journalistes que pour le personnel relevant des autres services de ces médias. «Soyez rassurés», a affirmé en effet le ministre, précisant que l’un des objectifs visés à travers cette fusion est «la dynamisation des trois secteurs que sont la presse, l’impression, la publicité et la communication. Aussi, et pour mener à bien cette réorganisation des médias publics, il a été procédé à la création d’un comité restreint au niveau du ministère de la Communication.

Le même département a, par ailleurs, hissé la professionnalisation de la presse au rang de priorité de son action engagée depuis 2014. La conférence traitant du droit l’image, des contraintes liées à son contrôle et de l’obligation de faire valoir l’éthique et la déontologie dans sa diffusion a marqué la clôture un cycle de formation mené depuis juin 2014 en direction des journalistes mais aussi du grand public. Le bilan de ce cycle est «globalement satisfaisant» de l’avis du ministre. «Une amélioration en matière de respect de l’éthique et de la déontologie a été globalement enregistrée depuis le lancement de ces cycles de formation», a en effet, déclaré M. Grine qui rappellera que son département a initié une soixantaine de conférences à caractère académique depuis juin 2014, alors que l’année 2015 a été marquée par l’organisation de conférences citoyennes. Cet effort n’a pas été sans susciter une, réelle prise de conscience auprès des journalistes qui sont de plus en plus enclins à faire valoir davantage l’éthique et la déontologie à travers les informations qu’ils diffusent. Ainsi, le temps de l’invective, de l’insulte et des atteintes à la vie privée par la presse est désormais révolu grâce à l’émergence du professionnalisme qui se confirme progressivement.



Informer pour former



Dans leur totalité, les conférences de formation initiée par le ministère de la Communication «ont été organisées sans prétention, mais dans le souci d’informer pour former», a encore indiqué M. Grine. A vrai dire, jamais depuis l’avènement de la presse plurielle, les médias ne se sont ainsi portés sur les notions d’éthique et déontologie comme c’est le cas depuis le lancement par le ministère des sessions de formations au profit des journalistes. Les exemples en ce sens sont nombreux et le dernier en date est liée à la couverture médiatique des législatives dont M. Grine s’est félicité. «Vous avez constaté que durant les élections, la couverture médiatique s’est passée dans le calme, sans dépassement» a-t-il souligné.

Dans sa réponse à une question d’éventuelles scènes de violence que pourraient contenir certains programmes des télévisions lors du mois de Ramadhan, il dira que «le projet du ministère et sa méthode de travail, durant les élections, le mois sacré où durant d’ autres événements, c’est d’avoir des télévisons professionnelles, sans violence, sans atteinte aux enfants, sans insultes ou diffamation». A une autre question en rapport avec l’accréditation d’une dizaine de chaînes de télévision privées non agréées, le ministre a indiqué que son engagement en ce sens sera bel et bien respecté. «J’ai déjà dit qu’une dizaines de chaînes TV seront agréées après les législatives et elles le seront prochainement» avec un cahier des charges générales et un autre particulier et spécifique pour chaque chaîne TV. Pour les programmes du mois de Ramadhan, M. Grine mettra en relief le principe de transparence qu’a toujours privilégié le département qu’il dirige et ce, a-t-il dit, à travers notamment le contact direct avec les responsables de chaines privées.

Pour sa part, M. Philippe Bertil Cottier, professeur de droit à l’université de Lausanne a indiqué, lors de sa conférence sur le droit de l’image qu’en la matière, ce qui est surtout constaté à travers le monde, c’est surtout cette absence de véritable cohérence et d’homogénéité de la protection déontologique et juridique du droit à l'image. Pour l’heure, a souligné le conférencier, ce premier défi à relever «est en chantier basé sur des principes assez vagues qu'on essaie de développer».

Tout en assurant que la déontologie en Algérie est bel et bien introduite dans des textes de loi qui doivent se concrétiser à travers leur application sur le terrain, M. Philippe Bertil Cottier relève toutefois que partout dans le monde le concept de la vie privé est à géométrie variable. En tout état de cause, selon le conférencier, «l’image a beaucoup plus d’effet et suscite une charge émotionnelle impactant la vie privée»

Karim Aoudia