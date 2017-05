Cours de soutien : Les tarifs s’envolent

À quelques jours des examens de fin d’année scolaire, notamment le Baccalauréat et le BEM le recours aux cours de soutien intensifs bat son plein chez les élèves des deux cycles. En effet, ils sont nombreux à avoir recours à ce type d’assistance scolaire dans le but de bien préparer leurs examens et pour cela les parents d’élèves n’hésitent pas à mettre la main à la poche pour donner à leurs enfants les moyens leur permettant d’augmenter leurs chances de réussir leurs examens.

Pour de nombreux d’entre eux, les cours particuliers sont une valeur sûre, surtout à la veille des compositions. C’est pourquoi, ils ont recours à des enseignants particuliers ou un établissement spécialisé, alors que d’autres préfèrent de loin suivre leurs enfants tout le long de l’année scolaire. «Le bac c’est dans moins d’un mois et comme je suis en classe de terminale scientifique je vais prendre quelques cours intensifs en maths, sciences et physiques sachant que mes notes dans ces matières essentielles ont baissé au deuxième trimestre», confie N. Nadir scolarisé au lycée Maraval. Ce dernier a, toutefois, reconnu que le coût des cours particuliers sont de plus en plus chers, d’où presque inaccessibles pour les familles aux revenues moyens. «Les tarifs de cours intensifs sont proposés à des prix parfois exorbitants notamment dans les établissements privés dits de référence. Personnellement j’ai opté pour des cours donnés par les enseignants chez eux à domicile» dit-il. D’autres élèves estiment que, souvent ce sont les enseignants qui usent de certaines ruses pour amener les élèves à recourir aux cours supplémentaires. «Je vous invite à observer le nombre d’annonces placardées sur les murs des établissements scolaires visant à démarcher le plus grand nombre d’élèves possible, du simple enseignant qui enseigne à domicile aux établissements spécialisés dans les cours de soutien. Malheureusement, les cours de soutien deviennent monnaie courante au point où certains élèves, comme moi, comptent plus sur cette assistance pour les examens de fin d’année, surtout le bac», assure Samir 17 ans, un élève de terminale au lycée Cheikh Brahim-Tazi, dans le secteur d’Es Seddikia. La peur de ne pas réussir leurs examens pousse les élèves à recourir aux cours privés dont le coût est loin d'être à la portée de tout le monde.

Contrairement au passé, les cours privés ne sont pas réservés exclusivement aux élèves d'un niveau plus ou moins faible, mais concernent également les meilleurs d'entre eux. «L’objectif est d’obtenir d’excellentes notes», nous dit-on. Beaucoup de responsables d’établissements du moyen et du secondaire se désolent du fait que depuis quelques années «c’est une majorité des élèves qui prennent des cours et ce, en dépit des efforts consentis par les enseignants des établissements au quotidien, tout au long de l’année», dira l’un d’entre eux.

Du côté des parents d’élèves, les avis divergent, une maman dont le fils aîné passe l’examen du BEM se dit plutôt favorable pour des cours de soutien : « Je ne suis qu’une simple fonctionnaire du secteur public mais je ne ménage aucun effort pour assurer à mes enfants une scolarité de qualité. Certes mes deux enfants fréquentent des écoles publiques comme, d’ailleurs, la quasi majorité des Algériens, mais ils sont inscrits tout de même à des cours particuliers dans les matières essentielles», a-t-elle assuré. Quant aux enseignants, certains estiment qu’il est tout à fait possible de se passer de cours particuliers tant que les élèves travaillent assidument durant toute l'année : «Ce ne sont pas quelques cours accélérés qui vont rattraper d’un coup de baguette magique leurs lacunes dans les matières essentielles».

Concernant les tarifs des cours intensifs, ils sont fixés en fonction du cycle et des matières. Pour les élèves du cycle moyen se préparant à l’examen du BEM, cela varie entre 2.500 et 3.000 DA la séance pour les matières essentielles pour les quatre semaines précédant l’examen. Quant aux cours particuliers option «objectif bac», ils oscillent entre 3.000 et 3.500 au niveau des établissements privés et atteignent facilement 5.000 à 6.000 DA pour les cours individuels donnés à domicile.

Amel Saher