Examens de fin d’année : Des rattrapage prévus

«Toutes les conditions sont réunies pour assurer le succès du baccalauréat 2017», a souligné encore et une nouvelle fois, la ministre de l’Education nationale. Mme Nouria Benghebrit qui s’est exprimée en ce début de semaine a assuré également que «les sujets du Bac seront clairs et exempt d'erreurs, grâce au plan national de formation des inspecteurs et des enseignants, adopté cette année».

Aussi et dans ce même souci d’éviter toute éventuelle erreur, deux commissions distinctes relevant de l'Office national des examens et concours (ONEC) ont été mises en place pour la lecture des sujets. En ce qui concerne la sécurisation de cet examen décisif, la ministre citera nombre de mesures adoptées à cet effet, notamment, la réhabilitation de l'ONEC, la formation des employés outre l'installation d'une commission mixte avec le ministère de la Défense nationale et le ministère de l'Intérieur, chargée de veiller au bon déroulement des épreuves, et la réduction du nombre de centres où sont gardés les sujets.

S’adressant aux encadreurs de l'opération de surveillance des examens, Mme Benghebrit appelle ces derniers à faire preuve de «rigueur» en cas de flagrant délit de fraude dans les salles d'examen, et cela pour assurer l'égalité des chances pour tous les candidats.

Les élèves pour leur part, doivent strictement se conformer aux mises en garde contenues dans les convocations, notamment «l'interdiction du téléphone portable en salles d'examen». A noter que dans le cas où un élève est surpris avec un téléphone portable, ceci est systématiquement considéré comme «tentative de fraude» même si le candidat n’a pas utilisé le portable.

La ministre a rappelé ensuite les sanctions prévues en cas de fraude, à savoir, l'interdiction au candidat au Baccalauréat de participer à l'examen pour une durée de cinq ans. La sanction est de dix années, pour les candidats libres. De leur côté, les parents se doivent de sensibiliser, au mieux, leurs enfants sur la gravité de cet acte pour «garantir la crédibilité et la qualité de cet examen. Cela étant dit, la ministre dément le recours à une session de rattrapage. Il faut savoir que selon les chiffres communiqués par le ministère, plus de deux millions d'élèves sont inscrits cette année aux examens nationaux, avec 761.701 candidats au baccalauréat (candidats libres : 35,50%) et 566.221 candidats au Brevet d'enseignement moyen (BEM).

Pour ce qui est des élèves non concernés par les examens et qui ont obtenu une moyenne entre 9 et 9,99, ceux-ci auront la possibilité de subir des examens de rattrapage à compter du 21 juin prochain afin de leur donner une nouvelle chance pour être admis à la classe supérieure, a annoncé la ministre de l’Education.



« Les adjoints d’éducation bénéficiant de 2 années de service autorisés à participer au concours de promotion au poste de directeur »



Pour ce qui est de l’accès aux concours professionnels de promotion, la bonne nouvelle annoncée par la ministre à ce sujet est que «la direction générale de la Fonction publique a donné son accord autorisant les adjoints d'éducation ayant au moins deux années de service à participer au concours de promotion au poste de directeur d'établissement». Mme Benghebrit a, en effet, affirmé que «le ministère de l'Education nationale, en collaboration avec la Fonction publique, autorise les adjoints d'éducation à participer au concours professionnel de promotion au poste de directeur après deux années de service », au lieu de cinq années de service, exigées auparavant.

Poursuivant ses propos, elle précise que la direction de la fonction publique a élargi l'autorisation exceptionnelle accordée au ministère en 2016 qui concernait uniquement certains rangs du secteur pour la promotion professionnelle, et ce «suite aux arguments valables présentés par son département». En effet, seuls les fonctionnaires ayant cumulé cinq années de service pouvaient prétendre à une promotion au poste d'enseignant principal, a-t-elle rappelé se félicitant que cette durée est passée à deux ans seulement après la conclusion, récemment, d'un accord avec la Direction de la fonction publique.



Les établissements scolaires informatisés avant la fin du mois de juin prochain.



Concernant la mise en place d’un système informatique au niveau des établissements de son secteur, Mme Benghebrit a indiqué que celui-ci sera généralisé d’ici la fin de juin et que ses applications concerneront, entre autres, la ressource humaine, les infrastructures pédagogiques et permettront l'amélioration de la gestion administrative, la rationalisation des dépenses et la satisfaction des doléances des usagers. Ce système, a ajouté la ministre, permettra une équité, une transparence et une crédibilité des procédures administratives et un traitement sécurisé des affaires administratives. Elle a indiqué qu’un guide d’utilisation de ce système a été élaboré et que des stages de formation seront initiés au profit des utilisateurs afin que ces derniers soient prêts à la prochaine rentrée scolaire. La ministre a assuré dans ce contexte que toutes les dispositions ont été prises pour protéger ce système contre toute tentative de piratage grâce au travail entrepris par les ingénieurs et les informaticiens qui l’ont conçu depuis 2015.

Soraya Guemmouri